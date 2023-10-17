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被酸「媽媽帶貨失敗」 向佐失控吼網友：給我滾

娛樂新聞組／綜合報導
向佐失控向網友發飆。（取材自微博）
向佐失控向網友發飆。（取材自微博）

港星向佐最近一改人設，變成「好爸爸」、「好老公」，並頻頻開啟直播帶貨。日前，有網友在直播間留言區中開酸「媽媽帶貨失敗，換兒子來了。」沒想到向佐看了後情緒失控，還要工作人員把該網友拉入黑名單。

向佐當天直播帶貨時，一名網友評論「媽媽帶貨失敗，換兒子來了」，向佐看到這句話瞬間氣炸，直言讓網友再講一遍，還說「我媽比我成功，她沒有失敗」。接著更是讓該名網友離開直播間，還忍不住大吼「你以後別來我直播間！拉下去」、「你給我滾」，要工作人員把該網友列入黑名單。

向佐也強調，網友要怎麼批評他都沒關係，但家人是他的底線。

向佐的失控片段傳開後，有不少人支持他「有一說一，家人是底線，有本事當面罵，背後罵人母親真的很低端」，不過也有其他網友認為「這也沒罵他媽吧？他媽帶貨翻車不是事實？」

據悉，向佐母親向太(陳嵐)去年12月第一次直播帶貨，但她賣了很多低價格商品，引來不少網友吐槽檔次太低，再加上向太的直播間十分吵雜，讓網友們觀感不好，結果導致脫粉上百萬，最後向太直接宣布退出。但她在社群網站上發表聲明，透露自己暫停直播的原因，是因為和夥伴發生問題。

向佐近來積極樹立「好爸爸」、「好老公」人設。（取材自微博）
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