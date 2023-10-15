新劇搭陳牧馳惹怒粉絲？ 張婧儀曬美照霸氣回：你讓不讓我想發就發…

張婧儀疑似霸氣懟粉絲，引發關注。(取材自微博)

憑藉熱播電視劇「點燃我溫暖你」公主形象深入人心的大陸女星張婧儀，近日傳出將主演由郭敬明執導的新劇「偽宋殺手日誌」，而男主角被指是近日飽受爭議的陳牧馳，消息一出，引發粉絲議論。張婧儀日前在社交平台上曬美圖，被粉絲懷疑是公司讓她出來維穩，張婧儀霸氣回應。

張婧儀和黃景瑜主演的「他從火光中走來」，近日才剛剛大結局，就傳出張婧儀即將開始拍攝下一部新劇「偽宋殺手日誌」。

據悉，這部據由郭敬明執導，改編自袖唐的小說。它以女主角具備雙重人格的成長為主線，講述了她從一個冷豔殺手逐漸體會到信仰和愛的重要性，並最終為保護家國做出貢獻的故事。

但是，讓粉絲無法接受的是，網傳男主角是近日爆出閃婚閃離、男男CP的「封神」新人演員陳牧馳。粉絲不滿並紛紛向張婧儀的工作室喊話，給她更好的資源，「希望所有花都能碰到好本子好班底」。

而張婧儀日前在社交平台曬出九宮格美圖，遭到一名粉絲留言質疑張婧儀，「公司又推妳出來維穩了嗎？」她霸氣回覆粉絲，「你讓不讓？我想發就發」，讓人懷疑懷疑她是不是為了工作室懟粉絲。

不過也有網友出來緩頰，稱「張婧儀想什麼時候發日常就什麼時後發，大家不必想太多。」