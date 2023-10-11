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同為44歲…章子怡同框高圓圓 網友熱議誰更美？

娛樂新聞組／綜合報導
高圓圓(右一)同框章子怡(左一)，女神對決引熱議。(取材自微博)
高圓圓(右一)同框章子怡(左一)，女神對決引熱議。(取材自微博)

中國知名女星高圓圓近日受邀參加時裝秀，當天眾星雲集，影后章子怡也參加了活動，同為44歲的兩人，引起網友熱烈討論「誰的狀況較好？」而章子怡的骨相美也引起網友關注。

當天，高圓圓穿著一套黑色褲裝，黑色西服外套加上闊腿褲，讓她看起來帥氣又幹練。章子怡則穿著一襲黑色長裙搭白色上衣，頭戴黑色禮帽，整個人時尚又溫柔。

從現場生圖來看，高圓圓相較章子怡，明顯臉蛋比較圓潤、法令紋較深，眼部細紋也多了不少。章子怡雖然臉部有些小雀斑，但肌膚相當白皙細膩。最重要的是，她的骨相非常占優勢，評論區一面倒都在誇讚章子怡是難得一見的骨相美人，相當耐看。

據悉，章子怡的骨相之美是圈內有名的，就算是跟比自己小很多的女星合照，也絲毫不顯老。

近期高圓圓出席公開活動的機會變多了，也讓外界期待她回歸戲劇圈，盡快推出新的作品。

中時新聞網報導，先前高圓圓被路人偶遇時，真實狀態都會引起熱烈討論，這次高圓圓的魚尾紋愈來愈明顯，也讓網友忍不住驚呼，「看來高圓圓也會老」、「還是很漂亮，只是需要保養了的樣子」；但大票忠實粉絲一點都不在意，反而盛讚她「明明就很美，現在流行優雅地老去」、「44歲這樣還是很美好嗎？」、「女神永遠都是女神啦」。

高圓圓 時尚

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