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港星黃宗澤被爆已婚有子 隱射對象萬籽麟澄清：根本不認識黃先生

娛樂新聞組／綜合報導
黃宗澤被網友爆料已婚並且有了孩子。(取材自微博)
黃宗澤被網友爆料已婚並且有了孩子。(取材自微博)

42歲「TVB內地視帝」黃宗澤外型帥氣，出道多年來不乏花邊緋聞。近日，他被網友爆料已婚並且有了孩子，消息即刻登上微博熱搜。但粉絲得知他傳聞中妻子的身分時，紛紛表示謠言不可信，還稱他們兩個根本沒有任何交集，「看起來就假得好離譜」。

萬籽麟曾在「愛情公寓5」中飾演「咖喱醬」。(取材自微博)
萬籽麟曾在「愛情公寓5」中飾演「咖喱醬」。(取材自微博)

香港01報導，有網友在小紅書上爆料，「黃宗澤現在的老婆是咖喱醬，而且都有孩子了，還是個兒子。」該網友指出此消息還沒被爆出來，只有娛樂圈內知情人士知道，而剛好自己的朋友是娛樂圈裡的，所以對此事有所瞭解。

只是，很多網友紛紛在問「咖喱醬」是誰？有網友猜測應該是在「愛情公寓5」飾演「咖喱醬」的25歲女星萬籽麟。

勁爆消息迅速引起網友熱烈討論，但也有很多人抱持懷疑態度，稱因為黃宗澤和萬籽麟似乎沒有任何交集，但也有一些網友認為黃宗澤可能真的已經結婚，只是他的妻子或許是香港娛樂圈中的女藝人，只是剛好和萬籽麟在劇中飾演的角色名字「咖喱醬」一樣。種種揣測不斷在網上發酵。

對此，萬籽麟於9日晚間在微博發文，先是PO出一個目瞪口呆的表情，接著表示，「不認識黃先生。我也覺得離譜。」澄清自己根本與對方毫無關係，還吐槽說：「現在都能張嘴就來的，還能上熱搜的？」全盤否認緋聞。

據悉，黃宗澤出道以來雖然緋聞不少，但他只公開認愛過胡杏兒及楊崢，近年來的感情生活幾乎成謎。

緋聞 香港 微博

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