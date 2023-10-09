周潤發錯過「赤壁」周瑜一角… 吳宇森談再合作 「三個字」回應

吳宇森坦言，要再跟周潤發合作「好困難」。(取材自微博)

77歲的香港 大導演吳宇森，10年前曾患喉癌，康復後再次投入工作，2017年拍了「追捕」，今年更推出全新電影「Silent Night」。近日，吳宇森最近接受媒體採訪，除了談新作品，當被問到有沒有機會再跟銀幕最佳拍檔周潤發 合作時，他直言「好困難」。

香港01報導，1986年吳宇森執導、周潤發主演的「英雄本色」，可說是時代經典，亦讓二人走出事業低谷，隨後的「喋血雙雄」、「縱橫四海」、「辣手神探」等，都成為影迷耳熟能詳的電影作品。

2008年，吳宇森發展內地市場，開拍大製作電影「赤壁」，更約定由發哥飾演周瑜一角，可惜中途發哥突然辭演，令電影癱瘓，最後由梁朝偉 接演周瑜，才得以順利拍攝。

這起事件一度讓兩人關係緊張，吳宇森在這次訪問中，被問及將來會否有機會再跟周潤發合作，吳宇森直接回應「好困難」，不過他所指的困難，是指難再找到合適的劇本。「我們都已經漸老，我仍想像克林伊斯威特（Clint Eastwood）般，拍那些讓主角重拾昔日光輝的電影。」他說。

至於對周潤發這位舊戰友，吳宇森仍然讚譽他是位傑出演員，又指大家都是來自貧窮家庭，在創作「英雄本色」時，很多對白令二人感同身受。