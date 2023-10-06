楊冪看秀用華為手機被喊「愛國」 更驚人的是桌布用這4個字

楊冪看秀，被發現拿的是華為手機。(取材自微博)

楊穎(Angelababy)和楊冪 都是中國知名的85花，但楊穎因看瘋馬秀遭到抨擊，恐被封殺。對比楊冪，送瓷器、用華為 、穿旗袍，網友高喊「愛國」表現，而楊冪的手機桌布也被發現是「謹言慎行」四個字，再度引起熱議。

在中秋節當天，楊冪在巴黎鐵塔下身穿旗袍提燈籠。(取材自微博)

綜合媒體報導，這次楊幂去到巴黎時裝周，在秀場拍照時，使用國產手機華為，另外她特別準備了景德鎮瓷器，送給品牌LOEWE的高層。特別的是，在中秋節當天，楊冪工作室曬出了在巴黎鐵塔下身穿旗袍提燈籠的照片。網友看到，大喊愛國，還同時把楊穎拿出來對比。

趁著工作空檔，楊冪也漫遊巴黎街頭，只見她在街頭多換上輕鬆的打扮，像是黑T加上丹寧褲、再搭配帽子和紅色墨鏡，另一套則是穿著丹寧激短裙，腳踩黑色靴子與泡泡襪，簡單清爽像極大學生，楊冪筆直纖細的美腿成為街頭的一道美景。

報導指出，楊冪服裝周後返回中國，被網友發現她的華為手機桌布是「謹言慎行」四字。由於近日楊穎疑觀看韓國女團BLACKPINK成員Lisa的瘋馬秀（Crazy Horse Paris），幾乎被全網呼籲封殺，因此，有不少網友猜測楊冪可能受事件影響，提醒自己要「謹言慎行」。

據報導，楊冪如此「謹言慎行」事出有因。疫情 期間，楊冪出現在馬來西亞的「健康時尚」雜誌封面。由於該期的專題是關於新冠病毒，雜誌底下出現採用COVID-19來源地的「武漢肺炎」4個大字，導致楊冪被攻擊「竟然允許侮辱性的字眼放在封面的醒目處」。