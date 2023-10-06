我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

曾有三屍躺一年 南加爾灣凶宅 要價近200萬求售

遲來的秋季 洛磯山脈以東周末變天 東北降雨增強

57歲「最美太后」陳法蓉慶生 大咖港姐全來了

噓！星聞／即時報導
陳法蓉擁有好人緣。(取材自陳法蓉Instagram)
陳法蓉擁有好人緣。(取材自陳法蓉Instagram)

港姐冠軍出身的港星陳法蓉，過去曾因出演張衛健版「鹿鼎記」的太后及龍兒角色，而被封為「最美太后」；她近來因為工作調動的關係決定回到香港，月底即將迎來57歲生日，5日分享了歷屆港姐、演藝圈好友們替她接力慶生的畫面，引來粉絲們關注。

陳法蓉(中)近日回香港，好友們紛紛接連替她慶生。(取材自陳法蓉Instagram...
陳法蓉(中)近日回香港，好友們紛紛接連替她慶生。(取材自陳法蓉Instagram)

陳法蓉這個月月底即將迎來57歲生日，近日她突然回到香港，好友們得知消息紛紛替她舉辦慶生會，昨天她一連發了四則慶生會照片，當中還有多位知名的港姐，包括向海嵐（Anne）、朱玲玲、王愛倫（Ellen）、岑杏賢、Chloe等歷屆港姐都驚喜現身。陳法蓉事後也在Instagram上開心寫道：「是愛與被愛的新一歲！ 那吹根蠟燭～許個願吧～願每一歲的我們都奔赴在熱愛裡」

陳法蓉近日回香港，好友們紛紛接連替她慶生。上排左起為Chloe、向海嵐；下排左起...
陳法蓉近日回香港，好友們紛紛接連替她慶生。上排左起為Chloe、向海嵐；下排左起為周麗明、王愛倫、陳法蓉。(取材自陳法蓉Instagram)

陳法蓉(前排左一)近日回香港，好友們紛紛接連替她慶生。(取材自陳法蓉Instag...
陳法蓉(前排左一)近日回香港，好友們紛紛接連替她慶生。(取材自陳法蓉Instagram)

王愛倫(中)和岑杏賢都是歷屆港姐。(取材自陳法蓉Instagram)
王愛倫(中)和岑杏賢都是歷屆港姐。(取材自陳法蓉Instagram)

今年底57歲的陳法蓉至今仍舊單身，過去她曾有過多段戀情，但都未能開花結果。最為人熟知的是1994年她與才子倪震相戀過，可惜相戀了兩年就告吹。2001年陳法蓉與富商許晉亨在一起，戀情維持了半年就分手；後來也傳出與演員楊俊毅姐弟戀，有傳聞指出兩人相戀長達四年，最後無疾而終，對方後來也另組家庭。2008年，陳法蓉遭指搶走陸詩韻的油王男友朱明，兩人甚至一度傳出婚訊，不料戀情維持一年就分手，外傳朱明被發現其實早已破產、欠債數億，最後鬧失蹤。

陳法蓉(前排右二)近日回香港，演藝圈好友們紛紛接連替她慶生。(取材自陳法蓉Ins...
陳法蓉(前排右二)近日回香港，演藝圈好友們紛紛接連替她慶生。(取材自陳法蓉Instagram)

陳法蓉(右)近日回香港，好友們紛紛接連替她慶生。賈思樂(中)、向海嵐也是10月壽...
陳法蓉(右)近日回香港，好友們紛紛接連替她慶生。賈思樂(中)、向海嵐也是10月壽星。(取材自陳法蓉Instagram)

香港 破產

上一則

百億富商未婚夫遭街頭追債 吳佩慈神隱3年突發文

延伸閱讀

金鐘視帝張晨光周六娶媳婦 陳美鳳等圈內大咖座上賓

金鐘視帝張晨光周六娶媳婦 陳美鳳等圈內大咖座上賓
最美港姐大解放 李嘉欣秀蜜桃臀

最美港姐大解放 李嘉欣秀蜜桃臀
劉德華追求女神遭拒 事隔33年再度同框「超狂凍齡」模樣曝光

劉德華追求女神遭拒 事隔33年再度同框「超狂凍齡」模樣曝光
最美港姐大解放 蜜桃臀雖小下垂仍是火辣

最美港姐大解放 蜜桃臀雖小下垂仍是火辣

熱門新聞

謝霆鋒、張柏芝雖然離婚了，卻仍是眾人注目的焦點。(本報資料照片)

張柏芝節目中透露 最恨的男人不是陳冠希而是「他」

2023-09-29 22:30
宋慧喬認為拍「黑暗榮耀」，讓她覺得演技更有趣了。圖／摘自IG

宋慧喬親吐遺憾 罕見表態「要是在一起就好了」

2023-09-28 13:21
鄭少秋（右）與官晶華（左）共組家庭。圖／本報系資料照片

鄭少秋大女兒驚傳在美尋短 教會呼籲出面處理後事

2023-10-01 15:53
毛不易的病情傳出加重。(取材自微博)

毛不易傷情惡化？多項活動喊停 知情人士曝：筷子都用不了

2023-09-28 08:00
陳法蓉近日與劉德華相聚。（取材自Instagram）

劉德華追求女神遭拒 事隔33年再度同框「超狂凍齡」模樣曝光

2023-10-04 23:34
鄭欣宜是鄭少秋與已故藝人「肥肥」沈殿霞的寶貝女兒。(取材自Instagram)

鄭少秋痛失大女兒 次女鄭欣宜消失半年也令人擔心

2023-10-02 21:25

超人氣

更多 >
74歲劉墉驚曝摔倒送醫「失去意識」 醒來發現吐滿身

74歲劉墉驚曝摔倒送醫「失去意識」 醒來發現吐滿身
這兩種常用補充劑 吃多恐傷腎

這兩種常用補充劑 吃多恐傷腎
老夫婦高額現金不存銀行、家裡亂塞 兒一檢查崩潰「少了四分之一」

老夫婦高額現金不存銀行、家裡亂塞 兒一檢查崩潰「少了四分之一」
中國自駕車在美幾不設限 惹議

中國自駕車在美幾不設限 惹議
光天化日 女外賣員「兼職」偷門口包裹…監控全拍到

光天化日 女外賣員「兼職」偷門口包裹…監控全拍到