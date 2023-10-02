金星又毒舌？ 評張藝謀新片「堅如磐石」實現了自己的四化

金星反諷導演張藝謀的新作「堅如磐石」，引發網友熱議。(取材自微博)

大陸知名主持人、舞蹈家金星日前發文，直接劍指大導演張藝謀，表示他拍的新作「堅如磐石」已經完全實現了四化：題材流量化、畫面賽博化、圈錢常規化、老年頓感化。犀利言詞引發網友熱議，還上了熱搜。

「堅如磐石」是張藝謀時隔4年、回歸現實題材的作品，主要演員包括雷佳音、張國立、于和偉、周冬雨等。這是張藝謀首次挑戰當代都市犯罪領域，他曾在受訪時表示，「這是我從來沒有嘗試過的，都市、現代、冷峻的風格。」

據票房統計，截至10月1日下午5時許，「堅如磐石」已突破4億元人民幣，可說是領跑十一檔期。但豆瓣評分從一開始的7.1降至6.6，有網友表示，「正片沒有抖音 片段好看系列，只有美學風格看得出張藝謀的影子。」還有不少網友認為電影刪減很多內容，讓劇情顯得破碎。

但也有網友誇讚片中角色演技，指出張藝謀在本片中的節奏與氣氛拿捏得很好。

而金星的辣評則充滿反諷的意味。有網友大讚金星勇敢說真話，表示張導這幾年確實掌握了賺錢的密碼。

相反，也有人認為金星不尊重老藝術家，畢竟張藝謀在電影方面成就頗高，金星似乎沒有資格評論他。

眾所周知，金星是圈內有名的毒舌，她犀利中帶有風趣的言辭，深受觀眾青睞，但近來她頻放砲，很多人認為她可能是為直播帶貨蹭流量。

不久前，金星才在社交平台評論兩大影后周迅 與章子怡，指出周迅才是叫演員，而章子怡只不過是明星，頓時登上微博 熱搜，引起逾2億閱讀量。