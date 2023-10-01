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鄭少秋一生女人債 3段情最知名 4女兒同爸不同命

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鄭少秋一生女人債 3段情最知名 4女兒同爸不同命

世界新聞網／輯
鄭少秋。(取材自臉書)
鄭少秋。(取材自臉書)

76歲港星鄭少秋的大女兒鄭安儀驚傳在南加州身亡。港媒報導，鄭少秋最知名的三段情，最廣為人知的當屬與「肥肥」沈殿霞及現任太太官晶華，而鄭安儀是與前女友盧慧茹所生。鄭少秋這一生四個女兒，可說是一生女人債。

鄭安儀／母親盧慧茹

香港01報導，盧慧茹當年與鄭少秋交往三年，1968年女兒鄭安儀出生；分手後盧慧茹便帶住女兒離港，鄭安儀自小由母親帶大。

鄭少秋曾表示：「我很多年前供她讀完大學，但大學畢業就沒有聯繫，現在走在大街上我也不認識她。」

鄭少秋二女兒鄭欣宜。(取材自微博)
鄭少秋二女兒鄭欣宜。(取材自微博)

鄭欣宜／母親沈殿霞

鄭少秋在鄭欣宜年僅8個月大時，與沈殿霞結束3年婚姻，鄭少秋自此一直被貼上「負心漢」標籤。在沈殿霞離世後，鄭欣宜繼承一筆巨額遺產；與鄭少秋的父女關係也愈來愈密切，鄭欣宜開演唱會，鄭少秋也會親身到場支持。

鄭欣宜曾在節目上透露，被規定在35歲之後才能動用母親遺產，所以到目前為止都要靠自己賺錢生活，最糟的時候身上曾經只剩下26元港幣（約3美元），卻因為父親鄭少秋已經另組家庭，而不敢打擾他。鄭少秋知道後，非常懊惱：「為什麼不找我？如果不能靠爸爸，還能靠誰？真是傻呼呼的…。」

鄭少秋（右）偕妻子官晶華。(本報資料照片)
鄭少秋（右）偕妻子官晶華。(本報資料照片)

鄭詠恩、鄭詠曦／母親官晶華

鄭少秋最小的女兒鄭詠恩和鄭詠曦沒有繼承父母衣缽入行，但自小在父母的愛下成長。早年曾傳出鄭詠恩極為抗拒自己的名字與鄭欣宜扯在一塊，甚至指兩人人關係屬於面和心不和，不過鄭欣宜與鄭詠恩關係近年緩和，會一起為鄭少秋慶祝生日。

鄭詠恩從英國大學畢業，曾被爆與大名娛樂林建名之子林孝信約會，但戀情無疾而終。鄭詠恩早年被指與已婚上司有曖昧時，鄭欣宜也媒體面前為妹妹護航。

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