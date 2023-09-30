林志穎錄「披荊斬棘」高燒送醫 暴瘦僅剩56公斤

林志穎參加「披荊斬棘」第三季。（取材自微博）

台灣藝人林志穎 經歷嚴重車禍後重返舞台，登上陸綜「披荊斬棘」第三季，除了舞台表示，最讓人關注的還是他的身體狀況是否能負荷唱跳高強度練習？

而在已曝光節目內容中，林志穎一度因高燒送醫，讓信（蘇見信）都表示小志「真的真的非常的虛弱」，俞灝明也表示節目比賽無論精神或身體上都會讓人很緊繃很累，坦言「對身體剛恢復階段的小志哥來說負荷是特別大的」。

林志穎在節目一秤體重只剩56公斤，直言「我太輕了」，他表示參加「披荊斬棘」後又瘦了，一練舞能量一下子就消耗掉，所以重要任務之一就是增肥。為此，全隊成員信、俞灝明、馬伯騫都陪著他一起增肥，大嗑漢堡、薯條等美食；俞灝明則笑說，要減肥的他與林志穎的目標是逆向而行的，笑虧「林志穎哥是我減肥路上的絆腳石」。

節目播出後，網友也表示震驚：「怎麼會這麽輕？不過看到舞台上的小志閃閃發光，狀態還是超棒的」、「哥哥多吃點吧，吃飽了身體才能快快恢復。」

林志穎在9月初的公益活動時回憶，自己在醫院躺一個多月，沒運動、沒吃東西，一直睡覺休息，當時沒人告知自己傷勢多重，但仍很感謝車禍當下拯救自己的人，感謝粉絲還有家人不斷的支持，自己內心雖然堅強，但也有脆弱一面。