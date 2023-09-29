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二姊悼李玟：沒妹妹 中秋月不圓了

娛樂新聞組／綜合報導
李玟(左)與二姊感情深厚。（圖：中天提供）【作者：趙大智，日期：2009-08-04，數位典藏序號：20090804000000256】
李玟(左)與二姊感情深厚。（圖：中天提供）【作者：趙大智，日期：2009-08-04，數位典藏序號：20090804000000256】

天后李玟（CoCo）7月驟逝，9月29日中秋節，一肩扛起處理妹妹後事的二姊李思林發文坦露心聲，直言沒有了妹妹，月亮看起來也不圓了，令人鼻酸。

據中時電子報報導，李思林一直擔任李玟經紀人打理工作，李玟過世時，多次為妹妹發聲的她，稍早轉發李玟的過去的文章說：「這個中秋沒有了妹妹月亮也變得不圓了！現在只能用以往妹妹難過時候安慰她的話來提醒一下自己……我會努力往前看、照顧好家人」，並表示希望李玟在天堂繼續勁歌熱舞，照亮每顆愛她的心。

李思林說：「月光女神，願你的光芒永存不滅！期待與你重逢的那一天」，李玟過去參加「中國好聲音」的學員王澤鵬回應：「祝大姊二姐李媽媽中秋節快樂，我會帶著CoCo老師的精神堅強的走下去」，其他人也為李思林打氣說：「二姐我們都在，要好好的」、「二姐大家都在呢，一起帶著她的精神走下去」、「二姐加油，希望您不要在乎一些網路的話題，希望你和家人能渡過這個艱難的時刻，加油，好好享受接下來的人生，好好帶著媽媽走下去」。

而近日「鏡週刊爆出疑似李玟的婚內協議及離婚申請文件，可見Bruce承諾會跟第三者分開，間接承認曾經偷吃，傳聞兩人本來要簽字離婚，但李玟愛老公太深，還沒簽字完成手續就先離開人間，對於這份文件曝光，李思林沒否認，僅反問對方從哪裡拿到協議，「這是他們兩位的隱私，我不方便回答你」。

李玟 中國好聲音 隱私

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