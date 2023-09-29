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為周深慶生 台灣粉絲打造專屬列車

記者王勇超、卜敏正／綜合報導
粉絲集資向廣告公司承租高雄輕軌的車身廣告，將一列輕軌列車變裝為「周深號」。（記者卜敏正／攝影）
粉絲集資向廣告公司承租高雄輕軌的車身廣告，將一列輕軌列車變裝為「周深號」。（記者卜敏正／攝影）

9月29日台灣高雄輕軌出現一列深藍色的列車，兩側車頭寫著寫著「周深號」，每節車廂外都有中國男歌手周深的照片，吸引不少民眾注目。原來周深9月29日過生日，有粉絲集資承租高雄輕軌列車廣告幫他慶生，希望周深生日快樂。

周深是《中國好聲音》第三季的歌手，當年在組內淘汰賽時，周深和合唱搭檔同時也是對手的李維合唱《貝加爾湖畔》，而最後那英卻選擇淘汰周深，當時看節目的觀眾議論紛紛。

但周深還是憑藉迷人的歌聲與好表現奪得人氣學員，更被許多音樂人看見，近年來許多中國戲劇節目都能聽見他所演唱的主題曲。周深曾經在演唱會上翻唱《求佛》，影片在台灣一星期就獲得超過1000萬次的播放。

高雄輕軌「周深號」列車的兩側車頭都有專屬周深號標誌。（記者卜敏正／攝影）
高雄輕軌「周深號」列車的兩側車頭都有專屬周深號標誌。（記者卜敏正／攝影）

台灣粉絲為了慶祝周深生日，南北各出奇招。台北有人買下總共四輛公車的車身廣告，以「風雨同周 深情不移」為主題，搭配周深的照片，幫周深的生日應援。

高雄輕軌「周深號」列車的車廂都有周深的巨幅照片。（記者卜敏正／攝影）
高雄輕軌「周深號」列車的車廂都有周深的巨幅照片。（記者卜敏正／攝影）

高雄也有人向廣告公司承租高雄輕軌的車身廣告，將一列輕軌列車變裝為「周深號」。周深號的廣告經費是由粉絲集資，車身以藍色星空為背景，五節車廂外都有周深照片，車廂內也有周深的海報，兩側車頭都有專屬周深號標誌，可說一整台都是周深。

據了解，高雄輕軌之前也有其他藝人代言產品的廣告登上列車車身，但由粉絲集資幫歌手登廣告，這是輕軌營運以來第一次；周深號從29日開始上路行駛，到10月27日之前，歌迷都有機會看到周深號奔馳在高雄市區。

台北也有粉絲買下公車的車身廣告，慶祝周深生日。（取材自周深台灣米之家專頁）
台北也有粉絲買下公車的車身廣告，慶祝周深生日。（取材自周深台灣米之家專頁）

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