郭晶晶婚姻出現小三？霍啟剛被問「女朋友很厲害」急變臉

霍啟剛(左)與郭晶晶(右)11年婚姻更被視為典範。(取材自微博)

「跳水皇后」郭晶晶和富三代霍啟剛之間有了小三？近日網上流傳一支霍啟剛跟小運動員 聊天的影片，對方大讚：「你女朋友真的很厲害」，霍啟剛聽了大吃一驚，立馬澄清那是太太，被網友笑是妻管嚴。

綜合媒體報導，霍啟剛在觀看亞運馬術比賽時，和很多觀眾互動。有一位馬術小萌娃湊上前來，當她看到霍啟剛後說了一句「你女朋友很厲害」。霍啟剛連連否認：「啊，我女朋友？說清楚我沒有女朋友，她是我太太」，「我太太是跳水的，她比賽的時候你還沒出生。」「雖然霍啟剛表面強撐鎮定，但這幾句自問自答盡顯霍啟剛內心的情緒波動。

霍啟剛被小選手誇「女友很厲害」。(視頻截圖)

隨後霍啟剛又露出搞怪笑容，對著鏡頭再次解釋：「說清楚，不是女朋友，那是我太太。」似乎隔空向愛妻表忠心。

霍啟剛的一番表忠話，引來網友回應：「真夫妻就是甜」、「萬一小朋友說『妳的女朋友和太太真是厲害』就精采了」、「小朋友套路深」。

霍啟剛是霍英東家族第三代長孫，2005年傳出和跳水皇后郭晶晶談戀愛。郭晶晶過去得到31面世界冠軍獎牌，嫁給霍啟剛11年，兩人育有1子2女，生活甜蜜。霍啟剛曾在Youutube節目中透露過去郭晶晶會為他摺星星當禮物。