肖戰作夢都想著白百何 為籌拍片資金險遭富婆灌醉撿屍

肖戰(左)跟白百何上演姊弟戀。(圖:愛奇藝國際站提供)

中國男星肖戰和白百何 在「驕陽伴我」談職場姐弟戀，這也是肖戰第一次出演生活向現代作品，對於自己是否能演好可愛弟弟盛陽，他訪問時坦言曾有過遲疑，和導演編劇開了三次劇本會後才確定合作。目前正在拍徐克自編自導的電影「射鵰英雄傳：俠之大者」的他，之後的重心會放在演戲上，如果可以想嘗試看看「迷人又可愛的反派角色」。

劇中肖戰跟白百何靠著相約吃螺螄粉拉近了彼此距離，之前曾透露不太能接受螺螄粉味道的肖戰，如今也改口說：「真香！我們取景的那家店是真的賣螺螄粉的，挺好吃的。」不過當被問到家鄉的重慶小麵跟螺螄粉，他最愛哪一味時，他秒答「小麵啊！還用問嗎？」讓網友笑稱，這是重慶人最後的倔強。

「驕陽伴我」裡，肖戰對感情超級專一，喜歡白百何長達10年時間，連作夢都夢到她，但白百何的前夫卻認為他是個攀權附貴的人，得知他急著籌募廣告拍攝資金，便把他介紹給富婆認識，白百何收到消息到場後，見到富婆帶著一個男生離場，以為他被灌醉撿屍，連忙跟上前，急喊他名字，幸好只是虛驚一場，也讓他委屈地說：「妳是覺得我要跟那大人物跑是不是？覺得我想走捷徑？我是那樣的人嗎？」