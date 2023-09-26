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唐嫣錄節目掉鞋底 高情商回應：你們笑好大聲，我聽見了

娛樂新聞組／即時報導
唐嫣可算是娛樂圈的顏值擔當。（取材自微博）
唐嫣可算是娛樂圈的顏值擔當。（取材自微博）

大陸女星唐嫣因出演「仙劍奇俠傳」、「錦繡未央」走紅，與男星羅晉結婚後，近期復出拍戲，還參與綜藝節目；近日她錄製新綜藝「王牌對王牌」鞋底突然掉了，事件上了熱搜，唐嫣高情商現身評論區：「你們笑得好大聲，我都聽見了。」網友笑稱：「美女也會有搞笑的時候」。

唐嫣畢業於中央戲劇學院表演系本科班，2004年被導演張藝謀選中成為「奧運寶貝」之一，參加雅典奧運閉幕式「中國8分鐘」，是娛樂圈穩妥的顏值擔當。

唐嫣演技也受肯定，許多看「仙劍奇俠傳」的人都被她的演技折服，與羅晉結婚生下女兒後，唐嫣留出很多時間陪伴孩子。

唐嫣近來慢慢回歸演藝圈，除了拍戲也參與陸綜演出，這次上「王牌對王牌」可說是萬眾矚目；不過錄節目時出了小意外，鞋底掉了，畫面逗趣引發網友熱議。

場面雖然很尷尬，不過，唐嫣情商很高，看到網友的調侃她也自嘲說：「你們笑得好大聲，我都聽見了」。有人評論說：「美女也會有搞笑的時候」、「美女的笑料好搞笑」，希望唐嫣可以保持好心情。

早前粉絲在線跪求唐嫣別去參加王牌對王牌」，擔心她受觀眾抵制「好聲音」 和浙江衛視的負面影響，也認為節目方尚未正式官宣，就早早地將節目與唐嫣捆綁，藉此衝高聲量，分明是利用唐嫣占據流量高地。

唐嫣（中）錄新綜藝「王牌對王牌」時鞋底掉了 。（視頻截圖）
唐嫣（中）錄新綜藝「王牌對王牌」時鞋底掉了 。（視頻截圖）

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