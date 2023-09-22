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黃曉明改口叫前妻海綿媽 曝兒性格遺傳Baby

娛樂新聞組／綜合報導
黃曉明對Angelababy的稱呼從以前的Baby，變成海綿媽媽。(取材自微博)
黃曉明對Angelababy的稱呼從以前的Baby，變成海綿媽媽。(取材自微博)

中國知名男星黃曉明Angelababy於2015年結婚、2022年官宣離婚，離婚後的兩人幾乎沒有互動。近日，黃曉明在綜藝節目「中餐廳」第七季中，首度提起Angelababy，他的稱呼從以前的Baby，變成現在的海綿媽媽，還「公開」了兒子小海綿的長相。

香港01報導，黃曉明和Angelababy的兒子小海綿，不知不覺已經7歲了，但多年來，兩人將兒子保護得很好，他的真面目始終沒有對外公開。

近日，黃曉明「中餐廳7」中，與同是為人父母的趙又廷、賈靜雯聊天時，大方提到小海綿的長相與性格。他表示，「我兒子長得像我，性格像媽媽。」又爆料指小海綿很頑皮，「我小時候是屬於那種乖到就是別人會以為我是女孩那種，我的兒子跟我長得雖然很像，但是他簡直皮得就是上了天了。」

趙又廷不解表示，兒子不是一般都像媽媽嗎？黃曉明則回答可能是遺傳基因不一樣。有網友表示，小海綿無論像爸爸還是媽媽一定都長得很帥，因為父母都是高顏值。

此外，有網友發現，黃曉明在節目中提起Angelababy時，稱呼變得很生疏，從以前的Baby，變成現在的海綿媽媽。據悉，這是兩人離婚一年多來，黃曉明首次提起Angelababy。

黃曉明還提到一件往事，表示，他的母親當時跌倒骨折，還要帶小海綿，小海綿得了肺炎，他沒辦法只好從北京回青島，「指望不上別人」。有網友說，黃曉明語氣中滿是埋怨。

Angelababy曾帶兒子出遊，但小海綿的真容始終未曝光。(取材自微博)
Angelababy曾帶兒子出遊，但小海綿的真容始終未曝光。(取材自微博)

黃曉明 Angelababy 趙又廷

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