黃曉明再演霸道總裁 「這種方式」出場贏得網友一片好評

黃曉明演過不少霸總男主。(取材自微博)

大陸知名男星黃曉明 在娛樂圈中，一直有著霸道總裁的稱號。近日，他和張小斐主演的電視劇「好事成雙」開播，他再度演出霸道總裁一角，原本還遭到網友質疑「又演霸總」，但沒想到黃曉明頗富有新意的演繹方式，贏得網友一致好評。

香港 01報導，黃曉明自2020年成功減磅後顏值回升，在影視、綜藝方面持續高產，加之虛心接受觀眾的評價與意見，人氣也愈來愈高，風評不俗。近日，他主演的電視劇「好事成雙」開播，他在劇中飾演海歸才子顧許，同時也是公司老闆。

有別於一般觀眾對霸導總裁西裝革履、豪車接送的既定印象，黃曉明穿著一身運動服，以腳踩單車的方式出場，接地氣之餘，別有新意，獲得觀眾按讚聲不斷。

據黃曉明透露，踩單車出場的情節其實是自己設計的，「原劇本是開著豪車出場，我覺得太傳統意義上的老板樣子了，所以改成了騎自行車。因為我覺得現在很多年輕的老闆，非常流行城市運動，低碳出行，而且我自己也很喜歡健身 。」