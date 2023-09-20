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睽違29年「新烏龍院」和尚兄弟合體 1亮點引全網暴動

噓！星聞編輯三月兔／即時報導
（取材自微博）
（取材自微博）

你看過敖幼祥的「烏龍院」漫畫嗎？1994年，四歲的郝劭文戴著一副架在鼻樑上的小墨鏡，光頭小沙彌與釋小龍、港星吳孟達一起演出導演朱延平的「新烏龍院」，方丈與三名有趣弟子和天魔鬥智鬥勇，喜劇大受好評！事隔近30年，郝劭文、釋小龍再度合體，擺拍過去電影中的招牌姿勢，畫面一出勾起無數影迷陣陣回憶殺。

郝劭文去年與中國化妝師女友林寧瑞登記結婚，今年5月再微博曝光婚禮照，當時邀請朱延平導演、李立群等指導恩師出席婚禮，同樣赫見從小就合作的女星翁虹，伴郎團還有童年時拍戲的搭檔釋小龍，氣氛相當溫馨。

郝劭文近來曝光與釋小龍合體的短片，再度勾起影迷們的青春回憶。（取材自郝劭文抖音）
郝劭文近來曝光與釋小龍合體的短片，再度勾起影迷們的青春回憶。（取材自郝劭文抖音）

近來，郝劭文與釋小龍再度合體，不僅上脫口秀節目，還一起替時尚雜誌拍攝畫報，擺出當年的招牌姿勢。照片中，兩人模仿著當年電影中的姿勢，只見郝劭文則將右手搭在釋小龍的肩上，一旁的釋小龍穿著背心隱約露出手臂肌肉，好身材一度引來女粉絲們暴動留言。

童星出身的郝劭文曾演出「新烏龍院」、「狗蛋大兵」、「頑皮炸彈」等多部火紅電影，是家喻戶曉的童星。如今已33歲的他，近幾年進軍中國發展，在抖音擁有逾1521萬粉絲的他，近來做起直播帶貨，曾創造「5秒賣3500單」的驚人紀錄。

釋小龍近來曝光與郝劭文合拍的時尚雜誌照片。 （取材自微博）
釋小龍近來曝光與郝劭文合拍的時尚雜誌照片。 （取材自微博）

35歲釋小龍過去被譽為影壇「第一功夫童星」，2007年到美國求學後，2008年於法國巴黎結束高中課程並畢業，同年底便宣布復出演藝圈，先是在「葉問2」中客串，後來在「刀客外串」中成為主角，至今已演過多齣知名戲劇、電影。

圖為郝劭文與釋小龍2011年錄製「天天向上」時的合影。 （取材自微博）
圖為郝劭文與釋小龍2011年錄製「天天向上」時的合影。 （取材自微博）

肌肉 吳孟達 抖音

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