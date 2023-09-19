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張小斐第一次演電視劇 合作黃曉明…演技大碰撞

娛樂新聞組／即時報導
張小斐(左)第一次演電視劇就搭檔黃曉明。(取材自微博)
張小斐(左)第一次演電視劇就搭檔黃曉明。(取材自微博)

由張小斐、黃曉明、張嘉倪主演的電視劇「好事成雙」聚焦於當下女性關注的職場、情感、自我蛻變等話題，並從女性視角出發，關注都市女性的困境與成長。首次演出電視劇的張小斐表示，為了演好林雙前半段全職主婦的形象，張小斐觀察了身邊很多當「全職太太」朋友的生活狀態。

新快報報導，第一次演電視劇的張小斐表示，與出演電影不同，電視劇是個細水長流的陪伴過程，自己也會在表演上作一些調整。

張小斐此番飾演的角色，是置身於家庭與職場巨變之中的都市女性林雙，曾是天之驕女的她，在懷孕生子後，辭去工作成為全職主婦，每日圍繞家庭大小事宜奔波不停，直到她發現丈夫衛明的背叛，婚姻危機一觸即發。

為了在離婚時能順利奪下女兒的監護權，林雙必須重返職場實現經濟獨立。在張小斐看來，林雙身上有一種不會向任何困難低頭的拚勁兒，而這與張小斐本人挺像的，「我們都比較倔，想做的事情就一定要把它做好，這條路不行就換條路走，世界這麼大，我總能走出條路來。」

黃曉明飾演IT男、海歸創業家顧許，是林雙的同學。內斂不善言談的他，是林雙背後默默的支持者。黃曉明表示，顧許在事業上是一個強者，卻沒怎麼談過戀愛，因此他對林雙表達情愫的時候，非常小心翼翼。

黃曉明表示，這次與張小斐合作甚是愉快，還說，兩人拍攝中常有各種即興碰撞。

喜劇演員出身的張小斐，早期多在賈玲的小品中做助演露露臉，很少有獨立的作品，直到演出「你好，李煥英」暴紅，才被觀眾記住。

黃曉明

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