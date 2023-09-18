袁冰妍逃稅毀新劇 鍾漢良、劉學義受牽連

袁冰妍（左）和劉學義合作的「落花時節又逢君」，恐難播出。（取材自微博）

因電視劇「琉璃」嶄露頭角的女星袁冰妍，近日爆出逃漏稅重傷形象。各大電視台緊急切割，陸續刪除官方帳號上跟袁冰妍相關的動態，而她原本還有多部戲待播，如今恐難見天日，受牽連的藝人包括鍾漢良、劉學義等。

鍾漢良主演的古裝劇「傾城亦清歡」受到連累。（取材自微博）

原本星路順遂的袁冰妍，在逃稅事件爆發後，手中待播劇引發關切，包含與鍾漢良主演的古裝劇「傾城亦清歡」、與劉學義合作的「落花時節又逢君」、與姜潮合演的警察劇「少年盾」，以及她與金瀚、秦海璐主演的警偵劇「雷霆令」等已殺青新戲。

網友擔心，變成劣跡藝人的袁冰妍，作品恐再也無法播出。鍾漢良、劉學義、金瀚等人將成重度受災戶。其實，袁冰妍還有一部新劇「狐妖小紅娘」，是跟楊冪、龔俊合作，但她爆出逃稅後，立刻遭換角。

袁冰妍（左）曾在「老九門」扮演丫頭，如今網友擔心「老九門2」受牽連。（取材自豆瓣電影）

此外，曾在「老九門」扮演丫頭一角的袁冰妍據悉也有演出續集「老九門2」，盜墓題材劇的粉絲們擔心這部劇也播不了，紛紛喊話除名就行了，沒必要下架作品，不然其他主演陳偉霆、張藝興、趙麗穎的努力都白費了。

據悉，因逃漏稅或其他原因而無法播出的影劇不在少數，包括鄧倫 「夜旅人」、范冰冰「巴清傳」、吳亦凡 「青簪行」等皆是。

雖然袁冰妍已將積欠的稅金、罰款繳清，但仍重挫形象。有網友發現，目前湖南衛視、浙江衛視、安徽衛視、北京 衛視等大電視台微博都已刪除袁冰妍相關動態，曾和她合作的品牌也陸續切割。