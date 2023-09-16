袁冰妍爆逃稅近1年「約談後還不改」遭罰297萬人民幣

袁冰妍涉逃漏稅事件仍未平息。（取材自微博）

曾演出過「將夜」、「琉璃」等劇的中國新生代女星袁冰妍2022年11月傳出偷漏稅163萬元人民幣，一度傳出她被列為劣跡藝人。事情過了大半年，她前不久又被央視點名，16日被正式通報「約談後未徹底整改」，再次引發熱議。

中國國家稅務總局16日公布四起涉及個人所得稅的典型案例，其中一案袁冰妍。

中國國家稅務總局稱，稅務機關發現藝人袁冰妍存在涉稅風險，經提示提醒、督促整改、約談警示後，袁冰妍仍整改不徹底，加之關聯企業存在偷逃稅嫌疑，依法開展稅務檢查。

經查，袁冰妍取得部分勞務報酬未依法辦理納稅申報少繳個人所得稅；將部分用於個人的消費性支出在控股關聯企業違規列支，少繳個人所得稅。

重慶市稅務局對袁冰妍追繳稅款、加收滯納金並處罰款，共計297.38萬元人民幣(約40萬美元)；對其關聯企業追繳稅款、加收滯納金並處罰款，共計132.98萬元。

本月初，央視點名袁冰妍，是在錢進入公司帳上之後，再由公司向股東本人支付與生產經營無關的消費性支出，以這種「變相報銷」的方式，把錢轉到自己的個人名下。