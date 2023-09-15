「莫斯科行動」演變態反派 黃軒動作戲令人刮目相看

黃軒在新片「莫斯科行動」中的動作戲，令人刮目相看。（取材自微博）

電影「93國際列車大劫案：莫斯科行動」（簡稱「莫斯科行動」）日前發布「凶猛發車」版預告和海報，再現極致殘暴的跨國大案與全程高能的硬核追捕；首次挑戰反派的黃軒，在片中有多場動作戲，被讚「乾淨利落，讓人刮目相看」。

新快報報導，「莫斯科行動」根據中國第一樁跨境追捕真實案件改編，黃軒飾演悍匪集團頭目苗青山，攜團伙對滿載財富的K3國際列車進行了喪心病狂的連環洗劫，一句「這個世界給我的都會是掌聲和鮮花」，道出苗青山變態扭曲的人格。

報導指出，張涵予飾演的中國警察崔振海帶領公安小隊偽裝成商人，深入莫斯科展開抓捕。劉德華飾演的瓦西里神通廣大，在莫斯科就沒有他辦不到的事，即便手眼通天的他，也被捲入了這場貓鼠遊戲。

此外，文詠珊飾演的嫵媚女郎真真，在這場遊戲中，她將如何押注，也成為大家關注的焦點。

報導稱，聯合監製及特別出演劉德華稱，把這個故事搬上大銀幕的願望已經在他心中藏了十幾年：「很多年前就有人給過我這個故事，我當時也看了很多資料，但可能那個時候緣分還沒到，現在終於實現了。」

作為十一檔期唯一犯罪動作大片，電影「莫斯科行動」打鬥槍戰快準狠，飆車爆破硬燃炸，火力密集驚險兇猛，全場硬仗顛覆想像。報導說，此次金像獎最佳動作設計得主、著名動作指導李忠志擔任影片動作指導，他表示，「動作戲份的精采程度和影片場景環境的關係非常大，這次影片的場景十分新鮮，除了火車，還有地下水宮、火箭基地，所有的一切將顛覆想像。」

談及與演員們的合作，他對首次挑戰反派的黃軒讚不絕口，「電影中很多場戲的動作對峙需要由反派去引導出來。黃軒的動作戲真的蠻好，乾淨利落讓人刮目相看。」