我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

男子自家車庫發現蛇 捕蛇公司抓出20條響尾蛇

路透：李尚福因軍備採購被查…還有8高官也捲入

「莫斯科行動」演變態反派 黃軒動作戲令人刮目相看

娛樂新聞組／綜合報導
黃軒在新片「莫斯科行動」中的動作戲，令人刮目相看。（取材自微博）
黃軒在新片「莫斯科行動」中的動作戲，令人刮目相看。（取材自微博）

電影「93國際列車大劫案：莫斯科行動」（簡稱「莫斯科行動」）日前發布「凶猛發車」版預告和海報，再現極致殘暴的跨國大案與全程高能的硬核追捕；首次挑戰反派的黃軒，在片中有多場動作戲，被讚「乾淨利落，讓人刮目相看」。

新快報報導，「莫斯科行動」根據中國第一樁跨境追捕真實案件改編，黃軒飾演悍匪集團頭目苗青山，攜團伙對滿載財富的K3國際列車進行了喪心病狂的連環洗劫，一句「這個世界給我的都會是掌聲和鮮花」，道出苗青山變態扭曲的人格。

報導指出，張涵予飾演的中國警察崔振海帶領公安小隊偽裝成商人，深入莫斯科展開抓捕。劉德華飾演的瓦西里神通廣大，在莫斯科就沒有他辦不到的事，即便手眼通天的他，也被捲入了這場貓鼠遊戲。

此外，文詠珊飾演的嫵媚女郎真真，在這場遊戲中，她將如何押注，也成為大家關注的焦點。

報導稱，聯合監製及特別出演劉德華稱，把這個故事搬上大銀幕的願望已經在他心中藏了十幾年：「很多年前就有人給過我這個故事，我當時也看了很多資料，但可能那個時候緣分還沒到，現在終於實現了。」

作為十一檔期唯一犯罪動作大片，電影「莫斯科行動」打鬥槍戰快準狠，飆車爆破硬燃炸，火力密集驚險兇猛，全場硬仗顛覆想像。報導說，此次金像獎最佳動作設計得主、著名動作指導李忠志擔任影片動作指導，他表示，「動作戲份的精采程度和影片場景環境的關係非常大，這次影片的場景十分新鮮，除了火車，還有地下水宮、火箭基地，所有的一切將顛覆想像。」

談及與演員們的合作，他對首次挑戰反派的黃軒讚不絕口，「電影中很多場戲的動作對峙需要由反派去引導出來。黃軒的動作戲真的蠻好，乾淨利落讓人刮目相看。」

上一則

高顏值三角戀？布萊德利庫柏和名模、湯姆布萊迪扯不清

下一則

日本軍官專業戶 67歲馬衛軍離世

延伸閱讀

劉德華拒合作張柏芝原因曝光？ 親揭被她「這行為」氣炸

劉德華拒合作張柏芝原因曝光？ 親揭被她「這行為」氣炸
林子祥、葉倩文罕見合唱 全是為了劉德華

林子祥、葉倩文罕見合唱 全是為了劉德華
劉德華迎62歲生日…半個香港娛樂圈同慶 自曝上百張妻女照

劉德華迎62歲生日…半個香港娛樂圈同慶 自曝上百張妻女照
劉德華11歲愛女創作曝光 寵溺自豪「她畫得比我好」

劉德華11歲愛女創作曝光 寵溺自豪「她畫得比我好」

熱門新聞

吳磊的感情狀況受到關注。(取材自微博)

小飛流戀愛了？ 吳磊自曝「和愛人家人在一起」…網友點名她

2023-09-10 22:41
湯姆克魯斯在「不可能的任務：致命清算 第一章」展現動作身手，票房反應卻遠不如預期。圖／摘自IMDb

阿湯影迷好為難 「不可能」垮了「捍衛戰士」可再續？

2023-09-09 14:22
李靚蕾似乎隔空回應王力宏。圖／本報資料照片

王力宏到底說了啥？藍心湄、甄妮開罵 李靚蕾Po黑底圖

2023-09-12 18:37
梁朝偉想躲媒體，卻被劉嘉玲抓了回來。（取材自微博）

梁朝偉風光返港又社恐 劉嘉玲「抓後背拉回來」網：像我媽帶小孩

2023-09-09 20:03
天心(前)與老公金英敏。圖／福隆經紀提供

30罐最愛遭海關全數沒收機場哭了 天心：那是我先生

2023-09-10 13:10
「想見你」讓柯佳嬿(右)、許光漢紅到世界各地。(圖:福斯傳媒提供)

評／白百何「驕陽伴我」、韓版「想見你」翻拍劇注定罵聲多？

2023-09-12 22:06

超人氣

更多 >
世說新聞╱好市多超值月餅測評 錯過美心還有它！

世說新聞╱好市多超值月餅測評 錯過美心還有它！
紐約開按摩店組織賣淫 華裔夫婦被捕

紐約開按摩店組織賣淫 華裔夫婦被捕
侯友宜抵紐約 上百群眾列隊歡迎

侯友宜抵紐約 上百群眾列隊歡迎
張曉寧涉殺律師拒認罪 質疑有人搞手腳「我想回自己國家」

張曉寧涉殺律師拒認罪 質疑有人搞手腳「我想回自己國家」
安謀成功上市 道指漲331點

安謀成功上市 道指漲331點