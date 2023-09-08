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梁朝偉奪獎告白劉嘉玲原因曝光 甜喊「從沒好好謝謝她」

記者陳建嘉／即時報導
梁朝偉(左)、劉嘉玲前往威尼斯影展領獎時，無論走到哪都形影不離。(取材自Instagarm)
梁朝偉(左)、劉嘉玲前往威尼斯影展領獎時，無論走到哪都形影不離。(取材自Instagarm)

港星梁朝偉拿下第80屆威尼斯影展終身成就獎，返回香港接受採訪，謙虛表示獎座是屬於所有合作過的影人，「電影不是一個人的事，是團體工作」，他對感情一向低調，卻主動在典禮上向妻子劉嘉玲致謝，他感性回是因為劉嘉玲一直默默支持，「好像從來沒感謝過她，想藉終身成就獎的機會感謝她」。

日前，梁朝偉才在記者會上開玩笑說「終身成就獎」是屬於他一個人，不用跟別人分享，他提到當年「色‧戒」拿到威尼斯影展金獅獎，自己一直盯著獎座，簡直是邊看邊流口水，李安才連忙出來說「這是大家的」，讓他不免思考，如果未來能有機會獨自領獎就好了，此時此刻才終於美夢成真。

提到李安，李安在擔任頒獎人時引言大讚梁朝偉眼神，梁朝偉則表示在片場時，沒有意識到自己的表現是怎麼樣，聽李安一言才發現「原來你們是這樣看我的」，至於李安誇他「一個眼神勝過許多演員的一大段獨白」，他謙虛回應沒有意識到，只知道自己為每個角色都做了很多準備，「經過時間、訓練，人才有那個信心」。

拿到威尼斯影展終身成就獎之後，是否想挑戰奧斯卡獎？梁朝偉則說，現階段對於演戲的想法不同了，回到一開始拍戲的初心，「中間有一段會想怎麼突破，現階段更多是享受一群人的旅程、怎麼準備角色，和一群人怎麼盡力把事情做好，那才是最好玩的。」

梁朝偉獲領威尼斯影展終身成就獎。(取材自Instagarm)
梁朝偉獲領威尼斯影展終身成就獎。(取材自Instagarm)

梁朝偉 影展 奧斯卡獎

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