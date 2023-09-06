感謝影迷投稿「月光寶盒」App 周星馳：看三天三夜沒眨眼
周星馳自去年10月開設社交媒體帳戶後，每項動態均被受關注，也藉平台公布不少最新消息，包括早前透露開拍「少林女足」。上月底星爺更於社交媒體上開設「月光寶盒」（Moonbox）為名的分身帳戶，分享兩個疑似手機應用程式設計，供影迷網民投選，及後更開放徵稿，收集大量設計。
周星馳5日透過月光寶盒帳戶，發文答謝影迷對「月光寶盒」設計的投稿，表示：「感謝各位的熱情響應，小弟已經看了三天三夜，一眼都沒眨過。」對於疑似新App「月光寶盒」的功能，星爺一直未有對外公布，曾引起網民的各種猜測。
不過新貼文一出，星爺在答謝影迷之餘還添加一句：「P.S. 如果我是星爺的AI替身，大家幫我打幾分？」疑暗示「月光寶盒」具有人工智能聊天機器人功能！周星馳透過「月光寶盒」分身帳戶發布相片，拍攝自己挑選各位影迷的投稿圖案的背影，星爺也感謝影迷熱情分享，表示自己看足三日三夜沒有眨眼。
向來走在科技浪尖的星爺，去年曾與NFT（非同質化代幣）開發公司、西班牙藝術家Joan Cornellà聯乘推出自己的電影NFT，今年在人工智能聊天機器人大行其道之時，星爺相信極有可能把握機會，推出按自己個性及認知設定打造的聊天機器人。
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