感謝影迷投稿「月光寶盒」App 周星馳：看三天三夜沒眨眼

周星馳挑選影迷的投稿圖案。（IG）

周星馳 自去年10月開設社交媒體帳戶後，每項動態均被受關注，也藉平台公布不少最新消息，包括早前透露開拍「少林女足」。上月底星爺更於社交媒體上開設「月光寶盒」（Moonbox）為名的分身帳戶，分享兩個疑似手機應用程式設計，供影迷網民投選，及後更開放徵稿，收集大量設計。

周星馳5日透過月光寶盒帳戶，發文答謝影迷對「月光寶盒」設計的投稿，表示：「感謝各位的熱情響應，小弟已經看了三天三夜，一眼都沒眨過。」對於疑似新App「月光寶盒」的功能，星爺一直未有對外公布，曾引起網民的各種猜測。

不過新貼文一出，星爺在答謝影迷之餘還添加一句：「P.S. 如果我是星爺的AI替身，大家幫我打幾分？」疑暗示「月光寶盒」具有人工智能 聊天機器人功能！周星馳透過「月光寶盒」分身帳戶發布相片，拍攝自己挑選各位影迷的投稿圖案的背影，星爺也感謝影迷熱情分享，表示自己看足三日三夜沒有眨眼。