肖戰、白百何姐弟戀吸睛 「驕陽伴我」溫暖療癒

肖戰、白百何上演一段相互治癒的「充電式愛情」。（取材自羊城晚報）

肖戰、白百何 主演的都市情感劇「驕陽伴我」登陸CCTV-8黃金檔熱播，並在愛奇藝、騰訊視頻同步播出；羊城晚報報導，「驕陽伴我」自曝光陣容以來，就因超高話題度的演員配置備受矚目，人氣青年演員肖戰和實力演員白百何搭檔吸睛十足。

在台前幕後重磅班底的加持下，開播當晚，「驕陽伴我」即斬獲劇集平均收視率1.4707%、峰值1.5977%的好成績，並且登頂酷雲、貓眼、Vlinkage多個榜單的熱度榜榜首；報導指出，「盛陽演我下班」、「被簡冰的清醒發言爽到」等話題詞條在微博 、抖音 等社交媒體上的討論度亦居高不下。

近年來，國產劇中的姐弟戀題材盛行，「愛情而已」、「喬家的兒女」、「怪你過分美麗」、「下一站是幸福」等熱播劇均貢獻讓觀眾印象深刻的姐弟CP，「驕陽伴我」延續這一高人氣創作路徑。

除了男女主角間溫暖治癒、共同成長的「充電式愛情」吸睛，「驕陽伴我」還聚焦於更廣泛都市群體的情感困惑，將身份背景各異的角色放置在真實可感的生活語境中，展現出20歲、30歲、40歲、50歲的不同人生階段，各不相同的情感心路。

能讓觀眾心動、共情的愛情故事是都市情感劇的製勝法寶，但是「借打工的名義談戀愛」也是不少都市劇職場戲份的共同槽點。「驕陽伴我」是否也會有這個通病？

「驕陽伴我」還不忘描繪家庭生活；兩個主要老年角色——盛爸爸盛向前和盛媽媽羅美娟為劇集增添家庭生活中的瑣碎日常、磕磕絆絆的煙火氣息。更難得的是，「驕陽伴我」並沒有將兩人塑造成只圍著盛陽轉的傳統中式父母，反而用生活化的細節和不著痕蹟的表演，塑造兩個詼諧可愛的長輩形象。