「引領香港電影全盛時期」 周潤發榮獲釜山影展亞洲電影人獎

周潤發被釜山影展主辦單位誇讚「引領香港電影的全盛時期」。（圖：威視提供）

「第28屆釜山國際電影節」日昨舉辦線上記者會，公布亞洲電影人獎得主為香港 影帝周潤發 ，周潤發是繼去年梁朝偉之後，再一位獲此殊榮的香港藝人；周潤發將接替為香港影壇參與電影節，不僅將獲頒獎項，更會在今年10月出席受訪。

主辦單位在會上誇讚周潤發引領香港電影的全盛時期，將香港黑幫電影打造成全世界獨一無二的片型；周潤發從影多年演技精湛，又有巨星魅力，無論是動作片、愛情片、喜劇以及古裝電影都相當傑出，是亞洲最有人氣的演員。周潤發主演電影包括「英雄本色」、「臥虎藏龍」及新片「別叫我『賭神』」，也都會在釜山影展 放映。

今年釜山影展將於10月4日至13日在釜山海雲台舉行，主辦單位已經率先宣布首波喜訊，恭喜影帝周潤發獲頒亞洲電影人獎；而香港另一位男神劉德華主演的「紅毯先生」，則受邀成為影展閉幕片。開幕片為南韓電影「因為討厭南韓」（暫譯）。

今年釜山國際電影節影展陣容堅強，包括朱一龍、范冰冰、尹汝貞、宮澤理惠，及名導是枝裕和、濱口龍介、岩井俊二都將現身造勢。而影展還為紀念今年去世的南韓女演員尹靜姬和日本音樂大師坂本龍一舉辦特別展覽。