我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

南加華人打造5000呎生態屋 不吹冷氣也涼

又降價至少15%+政府補助7500元 特斯拉看車人潮不斷

趙薇被消失2年 胞兄：妹素顏依然美

記者陳建嘉╱綜合報導
趙薇銷聲匿跡兩年，日前戴口罩現身北京機場被網友捕獲。(取材自微博)
趙薇銷聲匿跡兩年，日前戴口罩現身北京機場被網友捕獲。(取材自微博)

在瓊瑤劇「還珠格格」中演出「小燕子」暴紅的趙薇，兩年前突遭封殺，被列劣跡藝人，作品全遭除名、下架，她則銷聲匿跡兩年沒有任何動靜，直到近期才被哥哥曝光動向。

雖然外傳趙薇已祕密移民至法國，不過她早先在Instagram透露和父母在北京，網友更指出趙薇出現在中國機場時，仍拿著公民身分證，才讓傳言止息；最近她的哥哥在微博罕見透露妹妹的近況，「看到妹妹很開心，素顏之下，依然很美，更有一些成熟的氣質、溫暖的笑容，挺好的」。

許多網友紛紛留言「好想她，希望她不要放棄影視夢想，粉絲們都在等待沒有離開」、「好開心這個點能夠知道她的消息，告訴她，一定要開心快樂」、「謝謝薇哥，她在我們心裡、眼裡一直都很美，以前是，現在將來也是，從未變過」。

另外，中國網友4日發現趙薇的歌曲都能收藏和添加分組了，貼文說，「是不是要有好消息了？？明明2號都還不可以」，不過，趙薇目前尚未有解禁的消息傳出。

趙薇今年3月生日時，突然在後援會論壇PO出新照，並發文說「謝謝大家今天都來到這裡，然後也都沒有走，我收到了你們的生日祝福，我希望你們每個人都快樂幸福」，讓一直擔心她的粉絲激動不已，今年6月她戴口罩現身北京機場，也被網友捕獲。

趙薇的哥哥曝她近況。(取材自微博)
趙薇的哥哥曝她近況。(取材自微博)

趙薇 北京 口罩

上一則

閨密勾摟吻梁朝偉 劉嘉玲追究：為何夾我老公

延伸閱讀

日相追加1.4億美元協助漁業 官員盼拓展水產出口國

日相追加1.4億美元協助漁業 官員盼拓展水產出口國
由李強代表參加…習近平不出席G20峰會 德國遺憾：仍可和北京代表協商

由李強代表參加…習近平不出席G20峰會 德國遺憾：仍可和北京代表協商
趙薇有好消息？ 粉絲：歌曲能收藏了

趙薇有好消息？ 粉絲：歌曲能收藏了
南加4機場 長周末人流大增

南加4機場 長周末人流大增

熱門新聞

古力娜扎(左)、陳曉在「無與倫比的美麗」劇中愛情長跑8年分手。(圖:LINE TV提供)

陳曉相戀8年悔婚 向古力娜扎撂狠話「當我死了吧」

2023-09-03 22:48
「中國好聲音」暫停播出，網傳導師薛之謙、周華健要退出。（取材自微博）

網瘋傳「好聲音」暫停播出原因 2大咖導師堅持退出

2023-08-30 18:07
哈林心疼李玟的遭遇。記者吳致碩／攝影

心疼李玟遭遇…「好聲音」轉身要錢？哈林回應了

2023-09-01 14:01
甄妮自爆香港小姐曾是她家的小三。（本報資料照片）

甄妮自爆「港姐曾是我家小三」 當年報導竟指向她

2023-09-02 21:38
張栢芝打破懷孕停工傳聞。（取材自小紅書）

張柏芝懷了第四胎？她穿一件衣服說明一切

2023-08-28 06:30
韓星高允貞在「Moving異能」開拍前特意曬黑。(圖：Disney+提供)

「Moving異能」高允貞故意曬黑 心疼老爸柳承龍動作戲

2023-09-02 20:15

超人氣

更多 >
彭博權威拆解證實 華為新手機晶片是中芯7奈米無誤

彭博權威拆解證實 華為新手機晶片是中芯7奈米無誤
美「手術式」精準打擊中國晶片業 已占上風

美「手術式」精準打擊中國晶片業 已占上風
走線專題╱中國偷渡來美 九死一生

走線專題╱中國偷渡來美 九死一生
女星親吻梁朝偉拍照 劉嘉玲不忍質問：為什麼夾我老公

女星親吻梁朝偉拍照 劉嘉玲不忍質問：為什麼夾我老公
中國玉壺擬人化 「逃出大英博物館」點擊破千萬

中國玉壺擬人化 「逃出大英博物館」點擊破千萬