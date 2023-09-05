趙薇被消失2年 胞兄：妹素顏依然美

趙薇銷聲匿跡兩年，日前戴口罩現身北京機場被網友捕獲。(取材自微博)

在瓊瑤劇「還珠格格」中演出「小燕子」暴紅的趙薇 ，兩年前突遭封殺，被列劣跡藝人，作品全遭除名、下架，她則銷聲匿跡兩年沒有任何動靜，直到近期才被哥哥曝光動向。

雖然外傳趙薇已祕密移民至法國，不過她早先在Instagram透露和父母在北京 ，網友更指出趙薇出現在中國機場時，仍拿著公民身分證，才讓傳言止息；最近她的哥哥在微博罕見透露妹妹的近況，「看到妹妹很開心，素顏之下，依然很美，更有一些成熟的氣質、溫暖的笑容，挺好的」。

許多網友紛紛留言「好想她，希望她不要放棄影視夢想，粉絲們都在等待沒有離開」、「好開心這個點能夠知道她的消息，告訴她，一定要開心快樂」、「謝謝薇哥，她在我們心裡、眼裡一直都很美，以前是，現在將來也是，從未變過」。

另外，中國網友4日發現趙薇的歌曲都能收藏和添加分組了，貼文說，「是不是要有好消息了？？明明2號都還不可以」，不過，趙薇目前尚未有解禁的消息傳出。