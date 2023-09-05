閨密勾摟吻梁朝偉 劉嘉玲追究：為何夾我老公

上山詩鈉(右)勾著梁朝偉拍照。(取材自Instagram)

香港 影帝梁朝偉 近日榮獲威尼斯金獅獎終身成就獎，愛妻劉嘉玲也陪伴身邊同慶，兩人還放閃公開接吻甜蜜照。不過劉嘉玲近日卻在節目「出發吧路即生活」質問香港女星上山詩鈉：「妳為什麼要夾著我老公拍照？」對方一聽傻眼回：「那是妳拍的！」劉嘉玲見到閨密反應，忍不住拍腿狂笑。

中日混血女星上山詩鈉與梅艷芳 、劉嘉玲、吳君如等人同期出道，和已故巨星張國榮是好友，她雖已淡出演藝圈，但仍和許多藝人維持多年友誼，6月梁朝偉慶祝61歲生日時，她熱情用腳勾住梁朝偉，並雙手捧著對方的臉親下去合影。

這個照片讓劉嘉玲開玩笑在節目上問上山詩鈉：「妳為什麼要夾著我老公拍照？」她儍眼大笑回：「（照片）妳拍的啊！」劉嘉玲這時也拍著大腿大笑出來，上山詩鈉指著劉嘉玲澄清：「她拍的，梁朝偉是我的親人、家人，我很少叫他Tony，我叫他老梁。」兩人的互動也可知雙方交情深厚。

她們還聊到是否覺得梁朝偉如網路上傳的有社恐？上山詩鈉搖頭說，「我不覺得，他OK啊」，劉嘉玲也贊同，「我覺得他不是社恐，他是內向，如果有適合的朋友，他會聊很多、很健談」，上山詩鈉補充說「停不下來」。