我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

南加華人打造5000呎生態屋 不吹冷氣也涼

又降價至少15%+政府補助7500元 特斯拉看車人潮不斷

閨密勾摟吻梁朝偉 劉嘉玲追究：為何夾我老公

記者黃保慧╱綜合報導
上山詩鈉(右)勾著梁朝偉拍照。(取材自Instagram)
上山詩鈉(右)勾著梁朝偉拍照。(取材自Instagram)

香港影帝梁朝偉近日榮獲威尼斯金獅獎終身成就獎，愛妻劉嘉玲也陪伴身邊同慶，兩人還放閃公開接吻甜蜜照。不過劉嘉玲近日卻在節目「出發吧路即生活」質問香港女星上山詩鈉：「妳為什麼要夾著我老公拍照？」對方一聽傻眼回：「那是妳拍的！」劉嘉玲見到閨密反應，忍不住拍腿狂笑。

中日混血女星上山詩鈉與梅艷芳、劉嘉玲、吳君如等人同期出道，和已故巨星張國榮是好友，她雖已淡出演藝圈，但仍和許多藝人維持多年友誼，6月梁朝偉慶祝61歲生日時，她熱情用腳勾住梁朝偉，並雙手捧著對方的臉親下去合影。

這個照片讓劉嘉玲開玩笑在節目上問上山詩鈉：「妳為什麼要夾著我老公拍照？」她儍眼大笑回：「（照片）妳拍的啊！」劉嘉玲這時也拍著大腿大笑出來，上山詩鈉指著劉嘉玲澄清：「她拍的，梁朝偉是我的親人、家人，我很少叫他Tony，我叫他老梁。」兩人的互動也可知雙方交情深厚。

她們還聊到是否覺得梁朝偉如網路上傳的有社恐？上山詩鈉搖頭說，「我不覺得，他OK啊」，劉嘉玲也贊同，「我覺得他不是社恐，他是內向，如果有適合的朋友，他會聊很多、很健談」，上山詩鈉補充說「停不下來」。

這段對談宛如私下姐妹聊天搬上檯面，也讓粉絲更理解巨星梁朝偉的不同面向。

上山詩鈉(左)和劉嘉玲是好姐妹。(取材自Instagram)
上山詩鈉(左)和劉嘉玲是好姐妹。(取材自Instagram)

梁朝偉 香港 梅艷芳

上一則

保安為甄子丹開道 喝斥群眾靠邊 網酸：就沒人沒必要

下一則

趙薇被消失2年 胞兄：妹素顏依然美

延伸閱讀

女星親吻梁朝偉拍照 劉嘉玲不忍質問：為什麼夾我老公

女星親吻梁朝偉拍照 劉嘉玲不忍質問：為什麼夾我老公
打破多年心結？星爺罕見發文祝賀梁朝偉獲獎 只說了這個字

打破多年心結？星爺罕見發文祝賀梁朝偉獲獎 只說了這個字
未成名已相識 被傳心結多年 周星馳祝賀梁朝偉獲金獅獎

未成名已相識 被傳心結多年 周星馳祝賀梁朝偉獲金獅獎
梁朝偉哭了：終於有了金獅獎，還不用跟別人分享

梁朝偉哭了：終於有了金獅獎，還不用跟別人分享

熱門新聞

古力娜扎(左)、陳曉在「無與倫比的美麗」劇中愛情長跑8年分手。(圖:LINE TV提供)

陳曉相戀8年悔婚 向古力娜扎撂狠話「當我死了吧」

2023-09-03 22:48
「中國好聲音」暫停播出，網傳導師薛之謙、周華健要退出。（取材自微博）

網瘋傳「好聲音」暫停播出原因 2大咖導師堅持退出

2023-08-30 18:07
哈林心疼李玟的遭遇。記者吳致碩／攝影

心疼李玟遭遇…「好聲音」轉身要錢？哈林回應了

2023-09-01 14:01
甄妮自爆香港小姐曾是她家的小三。（本報資料照片）

甄妮自爆「港姐曾是我家小三」 當年報導竟指向她

2023-09-02 21:38
張栢芝打破懷孕停工傳聞。（取材自小紅書）

張柏芝懷了第四胎？她穿一件衣服說明一切

2023-08-28 06:30
韓星高允貞在「Moving異能」開拍前特意曬黑。(圖：Disney+提供)

「Moving異能」高允貞故意曬黑 心疼老爸柳承龍動作戲

2023-09-02 20:15

超人氣

更多 >
彭博權威拆解證實 華為新手機晶片是中芯7奈米無誤

彭博權威拆解證實 華為新手機晶片是中芯7奈米無誤
美「手術式」精準打擊中國晶片業 已占上風

美「手術式」精準打擊中國晶片業 已占上風
走線專題╱中國偷渡來美 九死一生

走線專題╱中國偷渡來美 九死一生
女星親吻梁朝偉拍照 劉嘉玲不忍質問：為什麼夾我老公

女星親吻梁朝偉拍照 劉嘉玲不忍質問：為什麼夾我老公
中國玉壺擬人化 「逃出大英博物館」點擊破千萬

中國玉壺擬人化 「逃出大英博物館」點擊破千萬