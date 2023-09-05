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117億見光…補稅明星名單疑曝光 吳京繳3億？

娛樂新聞組／即時報導
網友貼出的補稅名單。（取材自微博）
網友貼出的補稅名單。（取材自微博）

近日宋祖兒與蔣依依偷漏稅引發熱議，有網友翻出一份名單，列出多位知名明星在過去五年中補交的稅款，每人補繳金額都不少，最低的也有4000萬，高達3億則疑似吳京，總額高達117億，令人咋舌。

有網友帶話題發文：「117億們，五年了，該出來見見光了。」同時放出三張圖片，疑似是當初涉稅務問題補款名單。

綜合媒體報導， 一張名單顯示全國重點影視從業人員在京自查情況統計表，多達34名影視從業人員有問題，其中演員居多。雖然名單經模糊處理，仍可辨認出一些名字，包括鄧超、那英、岳雲鵬、杜淳、沈騰、閻妮、黃軒、馮小剛、秦嵐、周迅、鹿晗、姜文、高圓圓等。

「人民日報」還曾發文提及影視行業納稅人自查申報稅款高達117億，可以說當時的娛樂圈明星們直接開啟「補稅狂潮」。

另一張曝光的圖片則是具體補稅名單，同樣經過模糊處理，但可以看出一些人的名字。吳京、周迅、迪麗熱巴、徐崢、李晨、鹿晗、黃子韜、李冰冰、趙麗穎、劉詩詩、劉濤、黃磊、陳赫、鄭愷、周冬雨，還有鄧超、孫儷夫婦，章子怡、汪峰夫婦及當年還未離婚的佟麗婭、陳思誠夫婦和黃曉明、楊穎夫婦等，都在名單上。

據報導，這些藝人補款金額都不少，少則4000萬，多的高達三個億，而3億疑似明星吳京。吳京主演的「戰狼2」當年確實有過補稅新聞，當時報導指出，多名影視行業權威人士都表示，吳京確實涉及稅款問題。

名單曝光惹來網友感嘆，難怪那麼多人擠破頭要去當明星。

吳京被指曾涉及稅款問題。(取材自微博)
吳京被指曾涉及稅款問題。(取材自微博)
吳京演出的「戰狼2」創下人民幣56億票房。（取材自豆瓣電影）
吳京演出的「戰狼2」創下人民幣56億票房。（取材自豆瓣電影）

補稅 鹿晗 鄧超

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