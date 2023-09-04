我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華人走線3個月來美 1天僅賺20元「一點都不後悔」

韓星買頭等艙「被降經濟艙」達美航空拒退差價 挨轟後致歉

「童星第一美女」被舉報逃稅補繳 網驚：「不入流」還賺這麼多

娛樂新聞組／綜合報導
蔣依依。(取材自微博)
蔣依依。(取材自微博)

女星蔣依依近來被人舉報逃漏稅，而稅務機關查證屬實後，向蔣依依追討238萬元人民幣（約33萬美元），有網友發現她近6年作品不多，但光稅就繳了這麼多，嘆演藝圈賺得比普通人多很多。

蔣依依一歲就出道，曾有過「童星第一美女」之稱，日前有網友在社群實名舉報女星蔣依依逃漏稅，並指出這已不是第一次，「2021年，國家曾對娛樂圈藝人進行稅務普查。稅務局曾與蔣依依本人、及蔣依依工作室約談，調查其2019年-2021年期間的納稅情況。蔣依依這一次只補繳了2019年-2021年的稅金和滯納金，但是對自己2019年之前的偷稅漏稅情況隻字未提，仍抱有僥倖心理。」因此網友在2023年2月實名向稅務局舉報蔣依依逃漏稅，7月時收到稽查局檢查告知書，查實蔣依依逃漏稅，因此向其工作室要求補繳個人所得稅及滯納金共計238萬餘元。

而網友看到在檢查告知書上，寫著蔣依依從2016年至2021年這期間，工作室收入共有1600萬人民幣，忍不住驚嘆「五年賺1600萬，這還是不入流的明星，想想那些超級明星的收入會是多少」、「那些明星只要稅務局一個一個查，沒有不偷稅漏稅的，只是沒曝光出來而已」。

上一則

泰勒絲輾壓前輩 瑪丹娜不服 瑪麗亞凱莉嫉妒

下一則

強尼戴普爺孫戀破局？「星期三」求饒：放過我們

延伸閱讀

「X戰警」女星爆將離婚 傳已物色律師、賣掉邁阿密豪宅

「X戰警」女星爆將離婚 傳已物色律師、賣掉邁阿密豪宅
宋祖兒傳逃稅620萬美元 電視台封殺 當局喊查

宋祖兒傳逃稅620萬美元 電視台封殺 當局喊查
「蒼蘭訣」女星內衣外穿性感破功 碎花低腰裙慘變大嬸

「蒼蘭訣」女星內衣外穿性感破功 碎花低腰裙慘變大嬸
封殺？宋祖兒涉逃稅 5大衛視刪內容 稅務總局：會調查

封殺？宋祖兒涉逃稅 5大衛視刪內容 稅務總局：會調查

熱門新聞

「中國好聲音」暫停播出，網傳導師薛之謙、周華健要退出。（取材自微博）

網瘋傳「好聲音」暫停播出原因 2大咖導師堅持退出

2023-08-30 18:07
哈林心疼李玟的遭遇。記者吳致碩／攝影

心疼李玟遭遇…「好聲音」轉身要錢？哈林回應了

2023-09-01 14:01
傳林更新已簽約，頂替吳亦凡補拍「青簪行」。(取材自微博)

林更新AI「換臉」頂替吳亦凡 「青簪行」敗部復活？

2023-08-27 02:29
「中國好聲音」歷屆共誕生了5位「女冠軍」。（取材自微博）

「好聲音」爆女選手花3000萬人民幣買冠軍 2女星被點名

2023-08-27 00:21
甄妮自爆香港小姐曾是她家的小三。（本報資料照片）

甄妮自爆「港姐曾是我家小三」 當年報導竟指向她

2023-09-02 21:38
張栢芝打破懷孕停工傳聞。（取材自小紅書）

張柏芝懷了第四胎？她穿一件衣服說明一切

2023-08-28 06:30

超人氣

更多 >
心狠手辣 絕情「4生肖」遇衝突六親不認 一般人惹不起

心狠手辣 絕情「4生肖」遇衝突六親不認 一般人惹不起
因3條件傳被郭台銘找當「最美副總統」 林志玲回應了

因3條件傳被郭台銘找當「最美副總統」 林志玲回應了
內華達州火人祭活動遇暴雨1死 逾7萬人受困泥濘場地

內華達州火人祭活動遇暴雨1死 逾7萬人受困泥濘場地
從美技術制裁中突圍？華為5G新機晶片哪裡來 市場猜是這家晶圓代工廠

從美技術制裁中突圍？華為5G新機晶片哪裡來 市場猜是這家晶圓代工廠
中國疫情「把人逼得沒辦法」華人花幾十萬人民幣走線來美

中國疫情「把人逼得沒辦法」華人花幾十萬人民幣走線來美