梁朝偉接片「相信命運」 合作多位名導…「他最難先準備」

港星梁朝偉獲本屆威尼斯影展頒發終身成就金獅獎。（新華社）

港星梁朝偉 獲本屆威尼斯影展頒發終身成就金獅獎，他在出席記者會時，用流利的英語回答來自各地媒體的問題，透露從不會計畫去接演任何影片或角色，而是相信命運讓人們聚集在一起，會發生就是會發生，他都是聽從「心」的決定去挑選演出的影片。

梁朝偉與華人區的多位重量級名導都曾合作，被問道對他影響最深的幾位導演，他認為侯孝賢在他做為演員事業的初期給他很多的啟發，之後則是越南 名導陳英雄（Tran Anh Hung）。當然老搭檔王家衛也對他相當重要，這次將擔任頒獎嘉賓的李安也是其中之一。

梁朝偉（左起）、李安與胡歌在威尼斯碰面、合照。（取材自Instagram）

英國極為推崇「花樣年華」，認為是本世紀最出色的片子之一，梁朝偉表示王家衛的片子沒什麼劇本，所以也無從事先準備起，有時候春夏秋冬的衣服都輪流換上去拍，最後才會知道片子長成什麼樣子，也常常會一耗好幾年。

目前梁朝偉沒有和王家衛合作新片的計畫，彼此也很久沒見了，他已經決定要參加匈牙利導演伊爾蒂蔻恩伊達（Ildiko Enyedi）的新片，就會全心投入這部片，笑道：「我沒辦法軋戲，只能一次拍一部。」過去從來沒有機會拍歐洲片，梁朝偉對此機緣感到幸運，也不知道將會發生什麼，只覺得這次一定會是非常刺激的旅程。

他從港劇起家，歷經港劇和港片的黃金年代，現在拍片版圖還擴及中國與好萊塢 ，卻不覺得在這些地方拍片會有什麼很大不同，也強調好萊塢從來不是他「計畫」想去，他對人生的態度就是沒辦法先計畫，會跟隨命運安排，拍好萊塢片也是一樣，只是覺得如果很有趣的事情，何樂而不為？

今年奧斯卡金像獎大贏家「媽的多重宇宙」（Everything Everywhere All at Once），被認為其中有刻意諧仿「花樣年華」的段落，梁朝偉表示是某次搭機時才看了這部片，認為致敬了不少1980、1990年代的片子，是一部有趣、好玩的影片。提到今年底會推出的新作「金手指」，他笑道：「不知道為什麼大家都喜找我演好人，終於這部片不一樣了，經過『無間道』後這麼多年，這一次我是壞人，劉德華演好人，我們反過來。」

他和導演討論後覺得「金手指」會像是「瞞天大佈局」（American Hustle）與「華爾街之狼」（The Wolf of Wall Street）融合後的香港版本，自己也很期待這次的表現，更希望明年有機會再回到威尼斯和大家碰面，也許能夠帶著新片回來。