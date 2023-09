梁朝偉接片「相信命運」 合作多位名導…「他最難先準備」

港星梁朝偉獲本屆威尼斯影展頒發終身成就金獅獎。(新華社)

港星梁朝偉 獲本屆威尼斯影展頒發終身成就金獅獎,他在出席記者會時,用流利的英語回答來自各地媒體的問題,透露從不會計畫去接演任何影片或角色,而是相信命運讓人們聚集在一起,會發生就是會發生,他都是聽從「心」的決定去挑選演出的影片。

梁朝偉與華人區的多位重量級名導都曾合作,被問道對他影響最深的幾位導演,他認為侯孝賢在他做為演員事業的初期給他很多的啟發,之後則是越南 名導陳英雄(Tran Anh Hung)。當然老搭檔王家衛也對他相當重要,這次將擔任頒獎嘉賓的李安也是其中之一。

梁朝偉(左起)、李安與胡歌在威尼斯碰面、合照。(取材自Instagram)

英國極為推崇「花樣年華」,認為是本世紀最出色的片子之一,梁朝偉表示王家衛的片子沒什麼劇本,所以也無從事先準備起,有時候春夏秋冬的衣服都輪流換上去拍,最後才會知道片子長成什麼樣子,也常常會一耗好幾年。

目前梁朝偉沒有和王家衛合作新片的計畫,彼此也很久沒見了,他已經決定要參加匈牙利導演伊爾蒂蔻恩伊達(Ildiko Enyedi)的新片,就會全心投入這部片,笑道:「我沒辦法軋戲,只能一次拍一部。」過去從來沒有機會拍歐洲片,梁朝偉對此機緣感到幸運,也不知道將會發生什麼,只覺得這次一定會是非常刺激的旅程。

他從港劇起家,歷經港劇和港片的黃金年代,現在拍片版圖還擴及中國與好萊塢 ,卻不覺得在這些地方拍片會有什麼很大不同,也強調好萊塢從來不是他「計畫」想去,他對人生的態度就是沒辦法先計畫,會跟隨命運安排,拍好萊塢片也是一樣,只是覺得如果很有趣的事情,何樂而不為?

今年奧斯卡金像獎大贏家「媽的多重宇宙」(Everything Everywhere All at Once),被認為其中有刻意諧仿「花樣年華」的段落,梁朝偉表示是某次搭機時才看了這部片,認為致敬了不少1980、1990年代的片子,是一部有趣、好玩的影片。提到今年底會推出的新作「金手指」,他笑道:「不知道為什麼大家都喜找我演好人,終於這部片不一樣了,經過『無間道』後這麼多年,這一次我是壞人,劉德華演好人,我們反過來。」

他和導演討論後覺得「金手指」會像是「瞞天大佈局」(American Hustle)與「華爾街之狼」(The Wolf of Wall Street)融合後的香港版本,自己也很期待這次的表現,更希望明年有機會再回到威尼斯和大家碰面,也許能夠帶著新片回來。