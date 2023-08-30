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日網友心中最的美華人女星 第一名是她 林志玲笑臉第一

娛樂新聞組╱即時報導
楊冪第一名。(取材自微博)
楊冪第一名。(取材自微博)

日本網站「みんなのランキング」網路票選「最美華人女演員」，楊冪在42位女星中奪冠，迪麗熱巴、范冰冰第2、3名，台灣第一名模林志玲得到第5名，她被網友大讚「溫柔的笑臉是世界第一」。

楊冪自童星出道後，就憑著甜美臉蛋與精湛的演技推出多部戲劇作品，加上絕佳時尚品味，讓她廣告、代言不間斷，更被日本網友稱讚是「正統的中國美女」、「聲音和臉蛋有反差萌」。

迪麗熱巴第二名。(取材自微博)
迪麗熱巴第二名。(取材自微博)

被封為「新疆女神」的迪麗熱巴以異域風情美顏及好身材，深受日本粉絲喜愛，拿下第二美華人女演員。迪麗熱巴陸續在《克拉戀人》、《三生三世》、《長歌行》中展現演技，成功躍升一線女星。

范冰冰第三名。（取材自微博）
范冰冰第三名。（取材自微博）

第3名的范冰冰，每當現身各大頒獎禮時總能成為鎂光燈焦點，擁有「紅毯女王」封號，被網友讚「太漂亮了」、「在古裝劇方面沒人贏得了」。

Angelababy第四名。(取材自微博)
Angelababy第四名。(取材自微博)

第四名是模特兒出身的Angelababy（楊穎），雖在同網站中跌出「最美陸劇女星」票選前十，但她擁有洋娃娃般美貌，穿衣風格時常被粉絲們模仿，因而獲選最美華人女星第四，也算扳回一城。

林志玲第五名。（圖：志玲姊姊慈善基金會提供）
林志玲第五名。（圖：志玲姊姊慈善基金會提供）

第五名則由台灣第一名模林志玲奪下。日本網友都給予她相當高的評價「溫柔的笑臉是世界第一」，直呼她與AKIRA是天生一對，有網大讚她「演技很好」、「給人善良的姐姐的感覺」。

第六名至第十名，分別為孫儷、劉詩詩、唐嫣、吳謹言與章子怡。徐若瑄、林依晨則位居第11、12名。

日本 華人 迪麗熱巴

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