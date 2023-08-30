變性主持人被傳「遭七度封殺暴瘦」 po文回應：X貨們

金星主持的節目「金星秀」，因作風霸氣、敢說敢言，獲得不少粉絲支持。(取材自微博)

變性主持人金星主持的節目《金星秀》，因作風霸氣、敢說敢言，獲得不少粉絲支持。不過，近日中國大陸網路盛傳她「第7次被封殺、身材爆瘦」，金星29日對於這些傳聞，憤怒發文澄清，更直接槓上撰寫文章的自媒體，破口大罵「見一個打一個」、「X貨們」。

金星29日在微博曬出一張截圖，圖中，有自媒體稱「第七次被封殺？金星定居法國被偶遇，臉色滄桑、身材暴瘦認不出」，對此，金星怒回：「放你的無聊屁吧！」她表示自己只是回歐洲和丈夫度個假，減肥瘦身也只是因為回國後就有舞台劇 演出，「不懂就別瞎在那裡編！」

金星也上傳了一張近照，表示自己已經結束休假，要回國工作了。對於被自媒體造謠封殺，她也怒嗆：「如果再瞎編關於我的新聞，我見一個打一個！鍵盤蟲，X貨們！」

金星平時敢說敢演的個性，除了讓她獲得諸多粉絲支持外，也使她捲入不少風波之中。過往她曾在直播中批評：「女星去參加評獎，穿了個深V，還要拿手捂著，那你別穿啊！」她19日曾發文開砲「中國好聲音 」，表示：「Coco咱不哭！善有善終，惡有惡報！」並附上一張白鹿照片，上面寫著「我想在大地上畫滿窗子，讓所有習慣黑暗的眼睛都習慣光明。」公開替李玟 抱屈