梁朝偉和神祕女逛街 察覺路人秒蒙面
61歲梁朝偉日前被爆出祕戀25歲中國女星程瀟，梁影帝才發聲明闢謠，他近日在香港逛街被野生捕獲，身旁竟有一名神祕女子；梁朝偉一見到有人盯著自己，立刻戴上口罩，引發網友狂猜該名女子身分。
綜合媒體報導，梁朝偉與劉嘉玲相愛35年至今，鮮少傳出緋聞。日前被扯出程瀟為他生子，對此雙方皆否認，而劉嘉玲更伴夫出席新戲宣傳活動，雖然台下交流不多，但足見兩人感情穩定，打破私生子傳聞。
緋聞風波才息，近日有網友在香港國際金融中心（IFC）巧遇梁朝偉在名店看球具，他身穿T恤配牛仔褲、背著背包，一身打扮低調輕便，也沒有戴口罩，神態輕鬆。網友留意到梁朝偉身旁並不是劉嘉玲，而是一名神祕女子，該女子同樣一身輕便裝束，蓄中長髮，背著背包，兩人形影不離。
網友說，梁朝偉見到他拍照後，立即戴上口罩，頗有戒心。由於梁朝偉平時較獨來獨往，從照片中兩人的互動看來，外界推測是他的助理或是朋友。另外，有許多網友不滿拍攝者的行為，認為是在打擾梁朝偉。
此外，梁朝偉日前出席香港「兒科醫學會鵬程奮進堅毅獎學金2023頒獎禮」擔任頒獎嘉賓，他發揮兒童節目「430穿梭機」主持本色，引導學生們排位合照，又抱小女生下台，舉動體貼又細心。
他說：「我很幸運，出來工作5、6年，就找到自己有興趣的工作。在工作過程中，我知自己讀書不多，但可以去進修和自修，認真對待每個工作。我不敢講自己好成功，但做到自己心目中要求，我覺得自己只是個普通人，如果我都可以，所有人都可以。」
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