郭富城名曲「對你愛不完」 被唱成嚇人嘶吼腔

信回歸第3季「披荊斬棘」，初舞台演唱「對你愛不完」，編曲風格出乎大家意料。（取材自微博）

歌舞競演節目「披荊斬棘」第3季（又稱「披哥3」）開播，集結台港中泰等地的32位男星比拚，自「披哥2」回鍋參賽的信（蘇見信）首集就有超狂演出，吸走大家的目光，他選唱郭富城的成名曲「對你愛不完」，一開口就讓哥哥們驚呆，不敢相信他把這首經典歌曲改到「面目全非」，就連參賽的哥哥們都忍不住大喊：「這根本是總決賽的表演！」

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綜合媒體報導，由於信是上一季的成員，這次回歸參戰，在節目組要求下獨自演出，個人火力值（分數）只要贏過1支優勝隊伍，就能參加「披哥3」，如果挑戰失敗就直接離開。為了幫信助長聲勢，「披哥2」的成員蘇有朋 、周柏豪、潘瑋柏及林峯錄製音檔幫他打氣兼拉票，同時也要信不要丟臉，還要他少吃點燒烤，「當上隊長，帶隊獲勝，這是我們對你唯一的要求」。

信帶來改編版的「對你愛不完」，超浮誇造型更是震撼全場，只見他將換上燙捲短髮造型，穿著重達140公斤的「荊棘玫瑰戰袍」，這套華服使用了3800朵紅、黑玫瑰，耗時460小時打造而成，因為戰袍又長又重，他移動時還需要有將近10位工作人員協助搬運。

信嘶吼詮釋暗黑重金屬版的「對你愛不完」，讓哥哥們懷疑自己有沒有聽錯，好友林志穎 苦笑擠出囧臉，品冠還再次跟旁邊的港星關智斌確認：「不是「對你愛不完」嗎？」胡彥斌直呼很像電玩遊戲裡的大Boss。

信這首顛覆版的「對你愛不完」贏得全場歡呼，哥哥們起立鼓掌。信笑說：「這節目叫「披荊斬棘」，我就已經披著荊來了，這還不夠明顯嗎？大家等著瞧，這次不管怎麼樣，就是硬頂、頂到底。」最後他也如願加入「披哥3」。