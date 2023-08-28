「好聲音」50萬買導師轉身？本季首位4轉學員袁藝菲否認

袁藝菲是本季「好聲音」第一位4轉學員。(取材自微博)

「中國好聲音 」風波一波波，浙江衛視25日宣布節目暫停，現又被爆歷屆「好聲音」冠軍，有位女選手花3000萬元（人民幣，下同）買冠軍，甚至瘋傳50萬元可買導師轉身的傳言，本季選手紛紛跳出來澄清。

綜合媒體報導，過去「好聲音」學員李嘉捷曾發文透露，要讓導師「轉身」的價格高達50萬人民幣，前10名排名也可用買的，且如果要在節目留到最後，參賽者需要簽訂長達10年的合約，然而李嘉捷事後刪除了相關文章，並公開向「好聲音」節目組道歉。

報導指出，袁藝菲是本季「好聲音」第一位4轉學員，她告訴外界不知道的真相：「參加節目來回機票加住宿不到1萬人民幣，全由節目組報銷，而在錄節目期間都有飯盒，妝髮服裝也都由節目組找人梳化，沒收取任何費用。」接著袁藝菲打包票說，她以一位站上舞台獲4位導師轉身的學員，沒看到所謂的50萬人民幣轉身黑幕。

另據報導，台灣歌手柏霖PoLin也參與本季，他27日深夜發出聲明強調：「一轉50萬的說法，我鄭重澄清我本人及我的公司絕無與中國好聲音有任何金錢往來。」文末，他也感謝節目團隊在他表演期間所給予的協助，「在我的團隊和我接觸的人裡，大家確實都很友善、很認真對待每位選手的舞台，我心存感謝，不論有多少紛沓混亂，至少我是這樣認為！」