港女星節目談舊愛 網3線索揪出是知名男星王嘉爾

女星Katrina曝過去戀情。 (取材自YouTube)

近來有網友挖出6月時香港 ViuTV的網路節目《戀講嘢》，與女星Katrina（陳珮欣）爆出過去曾與一位國際知名、來自香港韓國出道的歌手交往，還曝男方劈腿行為，網友聽到幾個線索，紛紛猜測應是王嘉爾。

Katrina透露與這位男星是同年齡，兩人從很年輕時就認識，分別就讀不同國際學校，之後男方說要去韓國做練習生，在受訓期間每晚睡前兩人會講電話，還怕被男方經紀公司發現，男方曾提到有不少練習生會去整形，對方曾詢問過她「我要不要去整」，她認為不需要，因為對方外形已經很好了。

男星在韓國受訓9個月後，返回香港休息3天，兩人也趁機約會，要離開前男方在合照上簽名，還在一張紙條上用韓文寫下「不好意思，不能總是覆你訊息，我很想念你，我真的很愛你，真的！」，節目上她出示當時那張紙條，之後男方出道前幾年，回香港時想要約她出來見面，但她以兩人沒有未來而婉拒，之後發現男方取消追蹤她的IG，戀情也就此畫下句點。主持人好奇想知這位男星是誰？Katrina則分享給主持人看，主持人認證是位國際巨星，男方IG粉絲數是他的五倍。

另一名女星郭奕芯則也爆料，她在17、18歲時曾一個KTV的聚會上見過這位男星，因為那天她還帶了一個女生朋友一起去，隔天那位女生朋友就告訴她，昨晚與那位男星做了一些很親密的行為，隨即其他來賓質疑，是否有與Katrina交往時間重疊。而網友從節目中大家提到的線索，猜測應是韓國男團GOT7的王嘉爾，他的IG粉絲數超過3千萬，正是主持人粉絲數60萬的5倍。

來源：ViuTV