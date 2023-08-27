林更新AI「換臉」頂替吳亦凡 「青簪行」敗部復活？

傳林更新已簽約，頂替吳亦凡補拍「青簪行」。(取材自微博)

男星吳亦凡 2021年被指控「酒桌選妃」、「性侵 」，一審判13年有期徒刑，還附加驅逐出境，原本主演的古裝劇「青簪行」被認為將播出無望，如今傳出製片方找來男星林更新「換臉」補拍，該據有望敗部復活。

香港01報導，吳亦凡被封殺前，與楊紫合演的古裝劇「青簪行」原本備受期待，沒想到因吳亦凡「劣跡」，一夕從熱門劇變為雪藏劇。據悉，該劇投資4億人民幣(約5520萬美元)，由吳亦凡、楊紫主演，並找來名導林玉芬，劇組遭受無妄之災，欲哭無淚。

近日傳出劇組另與林更新簽約，將用AI 「換臉」來補拍「青簪行」，預定於9月中旬補拍，女主角楊紫也將配合AI相關的更動，其餘導演不變、配角也無需補拍，只是原本規畫的60集縮短為40集。

有眼尖網友發現，豆瓣網站上的「青簪行」頁面，主演陣容已加入林更新的名字。

有知情人士透露，林更新接下「青簪行」是為了換取「與鳳行」的播出權。

報導稱，「青簪行」劇組原定要向吳亦凡求償5億人民幣(約7000萬美元)，然而吳亦凡資產早已完成轉移手續，劇組恐怕求償無門。