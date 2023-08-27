李榮浩沒救李玟被罵翻 網：他怕成下一個

李榮浩對李玟遭霸凌的漠視態度，引來一片罵聲。(取材自微博)

陸綜「中國好聲音 」近期陷入爭議，因為李玟 生前控訴受辱、不公平對待的音檔曝光，引發外界對於製作單位的強烈指責，當時同期導師李榮浩也受到波及，被質疑李玟摔倒為何毫無作為，卻只有梁靜茹 上台攙扶，再度引來外界不滿聲浪。

綜合媒體報導，和李玟同期擔任導師的有梁靜茹、李榮浩、李克勤等人，而在最後一集錄製時，李玟因為難忍腳痛摔倒在地，卻只有梁靜茹上台攙扶，但遭導演下令驅趕。網友好奇李榮浩、李克勤為何無動於衷，「身為李玟同一期的導師，李榮浩不發聲下嗎？甄妮都發聲看不起你們導師了」、「當年現場到底怎麽回事，還是你們只顧掙錢？那你們坐在那當導師的意義是什麽」。

報導指，有人替李榮浩緩頰，強調或許李榮浩也怕成為下個李玟，所以才毫無作為，抑或是他在裡面輩分最小，就連享譽國際聲望的李玟都無法改變，想整治也是力有未逮。認為他在導師群中資歷最淺，才不敢出面勸阻。

劉德華日前在香港出席活動也被問及此事，劉德華的答覆很幽默：「我覺得不管是『好聲音』還是李榮浩都需要一點自己的時間和空間，當然，或許李榮浩現在忙著和老婆約會，哈哈哈！」