李榮浩沒救李玟被罵翻 網：他怕成下一個
陸綜「中國好聲音」近期陷入爭議，因為李玟生前控訴受辱、不公平對待的音檔曝光，引發外界對於製作單位的強烈指責，當時同期導師李榮浩也受到波及，被質疑李玟摔倒為何毫無作為，卻只有梁靜茹上台攙扶，再度引來外界不滿聲浪。
綜合媒體報導，和李玟同期擔任導師的有梁靜茹、李榮浩、李克勤等人，而在最後一集錄製時，李玟因為難忍腳痛摔倒在地，卻只有梁靜茹上台攙扶，但遭導演下令驅趕。網友好奇李榮浩、李克勤為何無動於衷，「身為李玟同一期的導師，李榮浩不發聲下嗎？甄妮都發聲看不起你們導師了」、「當年現場到底怎麽回事，還是你們只顧掙錢？那你們坐在那當導師的意義是什麽」。
報導指，有人替李榮浩緩頰，強調或許李榮浩也怕成為下個李玟，所以才毫無作為，抑或是他在裡面輩分最小，就連享譽國際聲望的李玟都無法改變，想整治也是力有未逮。認為他在導師群中資歷最淺，才不敢出面勸阻。
劉德華日前在香港出席活動也被問及此事，劉德華的答覆很幽默：「我覺得不管是『好聲音』還是李榮浩都需要一點自己的時間和空間，當然，或許李榮浩現在忙著和老婆約會，哈哈哈！」
而網友對「中國好聲音」及製播方浙江衛視怒火持續延燒，後續大腕級藝人金星、韓紅聲討「中國好聲音」要調查，資深前輩甄妮更是日日發聲為李玟討正義，逼得浙江衛視於25日宣布「調查問題中」，節目暫停播出。
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