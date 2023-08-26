骨灰撒馬爾地夫大海? 李玟長眠地選址 二姊：考慮武漢
天后「CoCo」李玟7月驟逝，8月1日已火化，至今卻仍未公布李玟骨灰安放地。李玟兩位親姊近日被網友目擊帶著84歲媽媽回家鄉武漢，網上瘋傳武漢將是李玟長眠地。李玟的二姊李思林告訴港媒，這次去武漢視察福地，但一切待媽媽再決定。
港媒報導，李思林表示，這次去武漢目的是視察當地的墓園，否認帶CoCo骨灰，她與大姊是帶著媽媽回鄉看親戚。李思林說：「我們都希望藉著這次帶媽媽回家鄉見見親戚，讓她可以不要太傷心，有些親戚陪她，我們前天才到達，逗留兩天便會回港。」
不過，李玟生前曾表示，希望將骨灰撒入馬爾地夫的大海裡，或是能永遠待在家鄉，因此李思琳也證實他們有去視察武漢的福地，但最終李玟骨灰到底要如何處理，「待媽媽再決定」。
據報導，出生於香港的李玟，由於母親的祖籍為湖北武漢，因此她曾在公開場合自稱是「武漢姑娘」。2022年7月她出席舉辦在武漢的大眾電影百花獎頒獎典禮，李玟就對著歌迷揮手說：「我是武漢姑娘啊，武漢姑娘回家了。」
浙江衛視宣布暫時停播「中國好聲音」，並表示正在進行調查。李玟生前摯友甄妮聽聞消息激動大哭，表示：「哭累了休息一下，這只是第一回合，真的停播才算數。」並透露最近夢到李玟，「她半夜撫摸我的臉很不捨。我更知道今晚她還會來謝大家。CoCo安息吧。」
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