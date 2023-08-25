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觀影說劇／劉浩存攜手宋威龍 「念念相忘」雙向暗戀

娛樂新聞組／綜合報導
劉浩存（左）和宋威龍第一次合作拍攝青春校園片。（取材自微博）
劉浩存（左）和宋威龍第一次合作拍攝青春校園片。（取材自微博）

劉浩存、宋威龍主演的青春校園片「念念相忘」近日上映，片中，兩人上演一段「雙向暗戀」的校園純愛，劉浩存更藉此片暖心鼓勵觀眾，「勇敢的人先享受愛情。」

新快報報導，電影「念念相忘」改編自張皓宸暢銷作品「我與世界只差一個你」中的同名短篇，明快颯爽的少女念念和中二臭屁的少年四火，在最美的年紀遇見彼此，在青澀浪漫的雙向暗戀中，共同擁有了一段最難忘的記憶。從小說到電影，中間籌備了八年，劇本也在中間反復修改了很多版，才成為了最終呈現在銀幕上的樣子。

電影中，颯爽的念念與中二的四火由劉浩存和宋威龍出演，兩人從熱血歡樂的互嗆，到彼此心動的雙向暗戀，互相陪伴擁有了獨一無二的青春。談到角色時，劉浩存表示，「念念像一隻小刺猬用堅硬的外殼包裹自己，直到遇見四火才打開了自己。」劉浩存更表示，藉此片鼓勵觀眾，「勇敢的人先享受愛情。」宋威龍也說，「四火很有能量，能夠給自己和電影中的小伙伴很多能量。希望大家都能像楊四火一樣勇敢前行。」

據悉，這是劉浩存和宋威龍兩人第一次合作拍攝青春校園題材的影片，回到校園，以念念和四火的身分共同走過了一段難忘的旅程。兩人都覺得合作很默契，劉浩存還分享了和大家一起拍攝的感受，「幾個小伙伴每天在一起真的很有校園的感覺。」

此外，談到四火穿裙子的「顯眼包」行為時，宋威龍表示，自己拍攝時其實很興奮，「四火願賭服輸的行為很man，也是在向念念表達歉意。」

除了四位青春主人公，電影中還有特別出演高亞麟、倪虹潔、張磊，特別主演郭柯宇等實力演員。飾演念念媽媽的郭柯宇感慨，「這個片子像新鮮空氣一樣，浩存和威龍的眼睛很乾淨，青春本身就特別好看」。而被網友親切稱為「國民班主任」的演員張磊，在影片中回歸「老本行」，本色出演了班主任一角。

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