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蓄鬍待沙漠 胡歌深夜曬照撂狠話：未來5年不拍戲了

記者杜沛學／綜合報導
胡歌po出蓄鬍照，還喊想要5年不拍戲。(取材自微博)
胡歌po出蓄鬍照，還喊想要5年不拍戲。(取材自微博)

40歲的中國男星胡歌今年2月宣布結婚當爸，已讓粉絲又驚又喜，沒想到21日深夜又拋「震撼彈」，po出人在沙漠、草原，一臉大鬍子的照片，並說：「如果未來五年，我不拍戲了，去做一些更有意義的事情，你們應該會支持我的吧？」讓粉絲直呼：「不行！我想看你拍到老。」、「別這樣，你可以一邊拍戲一邊做公益的。」、「清醒點哥，心疼一下陪伴這麼多年的粉絲吧，這些年我們是怎麼熬過來的。」

胡歌演出王家衛執導的「繁花」拖延了三年，因此這幾年作品不多，而他與吳磊主演的電影「不虛此行」，才讓他剛獲上海電影節金爵影帝，接下來也將展開電影宣傳，5月也與高圓圓合作新片「走走停停」，也有網友挖出，他曾在受訪時說，會把演員當成自己一生的事業，認為他說「未來五年不拍戲了」絕對是玩笑話。

此前，胡歌在「琅琊榜」獲得廣大人氣時，曾閃電宣布息影到美國留學。胡歌後來坦言，當時他把進修想得太美好，以為可以過普通人的生活，但還是被來自中國的同學認出，讓他形容這趟遊學「像演戲一樣」，並無奈說「逃出動物園後是更大的動物園」。

胡歌po出蓄鬍照，還喊想要5年不拍戲。(取材自微博)
胡歌po出蓄鬍照，還喊想要5年不拍戲。(取材自微博)

胡歌 動物園 高圓圓

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