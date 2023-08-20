海外選手再曝「好聲音」選秀黑幕 稱張惠妹曾道歉

張惠妹意外被扯入「好聲音」選秀黑幕中。（取材自微博）

李玟 生前控訴「中國好聲音 」錄音檔曝光後，立刻引發熱議，此後有多位曾經參加過該節目的學員紛紛跳出來揭露內幕，一位澳洲 籍的華人梁曉珺日前也出面爆料，製作單位疑收錢內定的內幕。作為導師的張惠妹也被拖下水，還私下跟她道歉。

梁曉珺透露當時參加「中國好聲音」第二季的海外選拔，最後也成功獲得機會，可以前往上海錄製節目，他們一群四、五十位來自美國、澳洲、加拿大等地的海外選手都聚集到上海，等待參加節目錄製，不料等到最後卻被通知不用錄了，可以回去了，因為名額已經滿了，這讓他們感到錯愕與不滿。

梁曉珺更揭露他們這些海外選手在過關斬將獲得機會後，工作人員就表示一定可以參加節目錄製，因此有不少人是休學或是辭去工作，自己花機票錢來上海，雖然最後製作單位讓他們參加節目錄製，但沒一個人獲得導師轉身，這不是實力的問題，因為他們基本上實力是有保證的，她唱完後阿妹（張惠妹）就曾跟她說，「不是你唱得不好，是我們不能轉，沒有辦法轉，不好意思，對不起」。

之後，他們看到一群二、三十個人走進來，經詢問後得知這些人前面已錄過，沒獲得導師轉身，現在要再錄一次，她聽人說是因為這些人已付過錢，名額是要留給這些人。