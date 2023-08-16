我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

罐頭沙丁魚對人體健康嗎？營養專家說好處多

通貨膨脹 調查：年收入17.5萬元 1/4中上階層仍喊窮

電影首映被安排同場都美竹 秦牛正威當場嗆「不舒服」

娛樂新聞組／即時報導
秦牛正威（圖）被安排與都美竹同場觀影，當場表達不滿。（取材自微博）
秦牛正威（圖）被安排與都美竹同場觀影，當場表達不滿。（取材自微博）

中國反家暴題材電影「我經過風暴」15日在京舉辦首映，片方安排秦牛正威都美竹同場觀影，映後秦牛正威發言時直接表達不滿：「進場前不知道誰來，我對這樣的安排稍微有一點不舒服，所以我剛才選擇沉默。」網友也批評片方這個安排很不尊重，「至少提前告訴她們吧，來不來自己決定」、「這樣完全給電影減分」。

網易報導指出，都美竹和秦牛正威被邀請參加同一場首映禮，但在發言前，雙方都不知道彼此存在。秦牛正威是在都美竹發言之後才獲悉，當時她就選擇沉默。

在談到沉默原因時，她大方表達自己的不滿，「我對剛剛的安排稍微有一點不舒服，所以我剛才選擇了沉默」；秦牛正威稱不理解這樣的安排，為什麼她和另外一個女孩會一起到場，隨後又講可能她們身上都有一個共同的男性標籤，「但不是對各位老師有任何意見，先對你們表示抱歉……」

稍晚，秦牛正威發博：「今天觀影有一些小插曲，事後主辦方第一時間表示了歉意」，「每一位女性都需要勇敢我們可以大方面對勇敢say no！我們確認是失誤而非惡意就足夠希望女孩子們能被世界溫柔以待風暴來臨時都能勇敢面對」。許多網友表示佩服「這種臨場反應能力強的人」，「口條好，懂得維護不了自己的權益」。

電影「我經過風暴」官博轉發：「我們十分認可秦牛正威女士現場的發言。對於不舒服的事情，直說，這樣很對。非常抱歉對所有人帶來的困擾。」

家暴

上一則

王晶進駐抖音拍綜藝節目 三大晶女郎撐場

下一則

改變世界的搖滾巨星為何沒打算退休？65歲的瑪丹娜這樣說

延伸閱讀

電影「攻其不備」本尊控被騙受監護 養父反駁 還扯上布蘭妮

電影「攻其不備」本尊控被騙受監護 養父反駁 還扯上布蘭妮
阿爾及利亞從電影院撤下「芭比」 傳因違反道德

阿爾及利亞從電影院撤下「芭比」 傳因違反道德
當面撞見王大陸要輕生 鄧萃雯崩潰痛哭登熱搜

當面撞見王大陸要輕生 鄧萃雯崩潰痛哭登熱搜
王一博新片「熱烈」首映 大批華人助陣 數度激動落淚

王一博新片「熱烈」首映 大批華人助陣 數度激動落淚

熱門新聞

Lil Tay因為在網路上發表一連串用髒話嗆聲的炫富影片爆紅。圖／摘自IG

14歲華裔「炫富網紅」驚傳離世 家人表示「巨大的悲痛」

2023-08-09 15:52
李玟(左)生前痛訴遭Bruce嫌「難伺候」。 (本報系資料照)

李玟丈夫爆外遇3年 洋妞小三正面辣照流出

2023-08-13 16:42
梁朝偉、程瀟。(取材自Instagram@tonyleung_official、微博@程瀟)

港媒爆梁朝偉疑偷吃25歲女團前成員 日本置產還有私生子

2023-08-11 22:05
具俊曄講到眼眶紅。(摘自YouTube)

淚崩畫面曝光 具俊曄曝自責提分手「以為熙媛會恨我」

2023-08-09 10:41
影帝梁朝偉（左）與劉嘉玲是演藝圈銀色夫妻。（取材自微博）

劉嘉玲發文洩生活狀態 面對「梁朝偉私生子」傳聞回應引關注

2023-08-12 20:06
14歲的知名華裔混血「炫富網紅」透過媒體TMZ發聲，確認她「還活著」。(取自Instagram@Lil Tay)

華裔「炫富網紅」沒死…沉默一天後發聲：我帳號被駭了啦

2023-08-10 14:39

超人氣

更多 >
7旬華婦遇搶 遭非裔悍匪狂追、拖拽30呎 過程恐怖

7旬華婦遇搶 遭非裔悍匪狂追、拖拽30呎 過程恐怖
好市多鮭魚上白蟲蠕動…影片瘋傳 網友震驚

好市多鮭魚上白蟲蠕動…影片瘋傳 網友震驚
華女離奇失蹤／失聯夜11秒詭異視頻曝光 在求救？

華女離奇失蹤／失聯夜11秒詭異視頻曝光 在求救？
4星座堪稱「打不死的小強」 他一身傲氣反成優勢

4星座堪稱「打不死的小強」 他一身傲氣反成優勢
加密貨幣大亨慘遭「碎屍沖進馬桶」 下水道阻塞才被發現

加密貨幣大亨慘遭「碎屍沖進馬桶」 下水道阻塞才被發現