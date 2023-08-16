電影首映被安排同場都美竹 秦牛正威當場嗆「不舒服」

秦牛正威（圖）被安排與都美竹同場觀影，當場表達不滿。（取材自微博）

中國反家暴 題材電影「我經過風暴」15日在京舉辦首映，片方安排秦牛正威都美竹同場觀影，映後秦牛正威發言時直接表達不滿：「進場前不知道誰來，我對這樣的安排稍微有一點不舒服，所以我剛才選擇沉默。」網友也批評片方這個安排很不尊重，「至少提前告訴她們吧，來不來自己決定」、「這樣完全給電影減分」。

網易報導指出，都美竹和秦牛正威被邀請參加同一場首映禮，但在發言前，雙方都不知道彼此存在。秦牛正威是在都美竹發言之後才獲悉，當時她就選擇沉默。

在談到沉默原因時，她大方表達自己的不滿，「我對剛剛的安排稍微有一點不舒服，所以我剛才選擇了沉默」；秦牛正威稱不理解這樣的安排，為什麼她和另外一個女孩會一起到場，隨後又講可能她們身上都有一個共同的男性標籤，「但不是對各位老師有任何意見，先對你們表示抱歉……」

稍晚，秦牛正威發博：「今天觀影有一些小插曲，事後主辦方第一時間表示了歉意」，「每一位女性都需要勇敢我們可以大方面對勇敢say no！我們確認是失誤而非惡意就足夠希望女孩子們能被世界溫柔以待風暴來臨時都能勇敢面對」。許多網友表示佩服「這種臨場反應能力強的人」，「口條好，懂得維護不了自己的權益」。

電影「我經過風暴」官博轉發：「我們十分認可秦牛正威女士現場的發言。對於不舒服的事情，直說，這樣很對。非常抱歉對所有人帶來的困擾。」