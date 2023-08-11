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吳鎮宇兒子費曼宣布退出微博 自曝「有病」…精神和肉體都累了

娛樂新聞組／即時報導
吳鎮宇(左)的兒子費曼(右)打算退出微博。(取材自微博)
吳鎮宇(左)的兒子費曼(右)打算退出微博。(取材自微博)

港星吳鎮宇2014年帶著兒子吳費曼（Feynman）參加真人秀綜藝「爸爸去哪兒2」，讓父子兩知名度大增。9年來，費曼不常出現在螢光幕前，只透過社交平台分享生活點滴，但還是吸粉無數。近日，他無預警宣布「打算退出吳費曼這個身分」，即刻引起熱議。

費曼在文中解釋道，「互聯網是一個神奇的地方。上一秒誇你的人下一秒可能在罵你。我本來開始偷偷用我媽媽舊微博號來發微博的時候也不知道會到現在的105萬粉絲。現在時間久了我精神上與肉體上有點累了，沒有了想發微博的動力。」

他還透露，「我本身也是有病，而我還有很多想做的東西。加上現在我的帳號都會引起注意，好的有壞的也有，影響比較大。」費曼隨文附上18張成長照片，從當初的可愛小朋友，眨眼長成一個14歲少年，令網友們都相當感觸。

香港01報導，費曼憑藉真實搞笑的性格坐擁105.8萬粉絲，備受網友歡迎。看到他的退出宣言，不少網友湧入微博留言，「可以不要刪過往的微博嗎費曼，我想天天考古」、「去做你想做的吧，記得要做個快樂少年」、「互聯網確實是這樣，不過你的微博真的給我們帶來很大的快樂啊，捨不得」。

他的爸爸吳鎮宇也轉發該微博寫道，：「今年暑假後，他便是一個高中生，要準備高考，感謝大家陪伴他衝浪，亦欣然看到他未被浪沖走。希望有一天他會踏浪而回。爸爸Love you」。

微博 香港 高考

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