吳鎮宇兒子費曼宣布退出微博 自曝「有病」…精神和肉體都累了

吳鎮宇(左)的兒子費曼(右)打算退出微博。(取材自微博)

港星吳鎮宇2014年帶著兒子吳費曼（Feynman）參加真人秀綜藝「爸爸去哪兒2」，讓父子兩知名度大增。9年來，費曼不常出現在螢光幕前，只透過社交平台分享生活點滴，但還是吸粉無數。近日，他無預警宣布「打算退出吳費曼這個身分」，即刻引起熱議。

費曼在文中解釋道，「互聯網是一個神奇的地方。上一秒誇你的人下一秒可能在罵你。我本來開始偷偷用我媽媽舊微博 號來發微博的時候也不知道會到現在的105萬粉絲。現在時間久了我精神上與肉體上有點累了，沒有了想發微博的動力。」

他還透露，「我本身也是有病，而我還有很多想做的東西。加上現在我的帳號都會引起注意，好的有壞的也有，影響比較大。」費曼隨文附上18張成長照片，從當初的可愛小朋友，眨眼長成一個14歲少年，令網友們都相當感觸。

香港 01報導，費曼憑藉真實搞笑的性格坐擁105.8萬粉絲，備受網友歡迎。看到他的退出宣言，不少網友湧入微博留言，「可以不要刪過往的微博嗎費曼，我想天天考古」、「去做你想做的吧，記得要做個快樂少年」、「互聯網確實是這樣，不過你的微博真的給我們帶來很大的快樂啊，捨不得」。

他的爸爸吳鎮宇也轉發該微博寫道，：「今年暑假後，他便是一個高中生，要準備高考 ，感謝大家陪伴他衝浪，亦欣然看到他未被浪沖走。希望有一天他會踏浪而回。爸爸Love you」。