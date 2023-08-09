李玟被爆不只一次輕生 Bruce隱瞞不說 隔天出國度假

李玟與老公Bruce過去恩愛模樣。 (取材自臉書)

李玟 驟逝後，1日火化完成，後事告一段落，不過近來則有知情人士不斷爆料，繼之前爆出李玟與老公Bruce分居，是因為被Bruce趕出家門，如今又再爆6月底時李玟就曾試圖輕生獲救，但Bruce卻不管不顧的選擇出國度假。

噓！星聞引述自由時報報導，知情人士爆料，李玟6月29日就曾獨自在租住的飯店的服務式公寓輕生，飯店服務人員發現緊急送往醫院，住院觀察一晚後才出院，而Bruce得知李玟輕生未遂，還是選擇隔天到夏威夷 度假，家人擔心李玟的狀況，所以不讓李玟再獨自一人住，於是將她接回家。

知情人士更憤怒表示，Bruce知道這不是李玟第一次選擇輕生，過往已有紀錄，卻隱瞞家人，放任她自己獨處，現在還對外說李玟的死100％與他無關，就連之前李玟手術開刀也是獨自一人，認為對於Bruce被罵冷血、負心漢都是剛好而已。