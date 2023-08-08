62歲莫少聰罕見談舊愛 自曝婚變後卻從沒離婚

莫少聰首度回應2016年離婚貼文。(取材自微博)

62歲港星莫少聰（大眼仔）過去憑著電影「中國最後一個太監」走紅，帥氣臉龐加上濃眉大眼，堪稱是80年代的男神代表，可惜後來傳出離婚、染毒等負面新聞，演藝事業一落千丈。先前曾有網友爆料他穿著窮酸衣服做商演，還有傳聞說他離婚後獨立撫養女兒，生活潦倒。如今他則對外澄清自己不曾離過婚。

莫少聰2016年時曾在微博上發文，內容指稱與老婆「未能攜手走到最後」，當時外界以為他的發文是宣告離婚消息，多年後受訪他則澄清自己並沒有離婚。據港媒報導，莫少聰透露妻子與女兒長期居住在北京 ，近來趁著女兒放暑假，便帶著2女兒返回香港 探望中風 的媽媽，外界都以為他辛苦當單親爸爸已7年，對此他則澄清，表示與老婆結婚12年來不曾離婚過，還向媒體分享婚姻生活相當簡單美滿。