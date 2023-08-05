我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華女回詐騙簡訊 頻遭騷擾、逼交友 大嘆「連簡訊也不能亂回」

擲水球、石頭…華裔青少年騷擾公園民眾 受害長者反被捕

「長相思」片酬曝光？ 張晚意+鄧為都比不過楊紫

娛樂新聞組／即時報導
鄧為「長相思」劇中即使穿著粗布戲服，依舊氣質翩翩。（取材自微博）
鄧為「長相思」劇中即使穿著粗布戲服，依舊氣質翩翩。（取材自微博）

中國古裝劇「長相思」開播一直穩坐熱度榜，不僅劇迷討論劇中主演們古裝和時裝造型，近期網路更爆出「長相思」演員片酬，張晚意僅180萬人民幣（約26萬美元），鄧為拿到500萬（約70萬美元）酬勞，兩人加起來都抵不過女主角楊紫的2000萬元（約280萬美元）。

楊紫在劇中飾演小夭，20年前化身男兒玟小六，以醫師身分住清水鎮，之後恢復女兒身與璟相戀，同時幫助瑲玹爭奪帝位。楊紫在劇中不只女裝扮相吸睛，就連女扮男裝也零違和，非常有大女主的氣勢。

據網路爆出的片酬表，楊紫以2000萬拿下全劇組最高的酬勞，媒體報導指出，以楊紫的影響力、表現力，這就是她的市場價。

張晚意則在劇中飾演軒轅瑲玹，為擁有能力保護自己愛的人，費盡心血爭取帝位，不得不說他很適合出演擅於權謀和腹黑的角色。不過他的180萬片酬，不僅與楊紫有十倍以上差距，還被檀健次的800萬、鄧為的500萬狠狠輾壓。

不少網友都為張晚意抱不平，「張晚意是男主怎麼可能」？但有評論指出，張晚意在流量上幾乎沒有什麼影響力，演出「長相思」之前，也僅有「覺醒年代」中的陳延年一角稍稍得到認可。

至於鄧為在「長相思」之前，基本沒有參與過大製作，人氣和知名度也比較有限，不過這次「長相思」熱播，直接讓鄧為圈粉百萬，知名度迅速提高。

人氣、影響力到哪裡，片酬就哪裡，只是鄧為、檀健次、張晚意三位男主片酬加起來都趕不上一個楊紫，讓人很意外。

楊紫在「長相思」中造型變化豐富。（取材自微博）
楊紫在「長相思」中造型變化豐富。（取材自微博）
張晚意腹黑演技深受觀眾好評。（取材自微博）
張晚意腹黑演技深受觀眾好評。（取材自微博）

上一則

吳京分享月瘦10斤法：吃水煮雞胸、海鮮…多點醬油和辣椒

延伸閱讀

小童星演技不輸大明星 「以家人之名」的他哭上熱搜…

小童星演技不輸大明星 「以家人之名」的他哭上熱搜…
張藝興被催談戀愛 黃磊要他學學這一對明星情侶

張藝興被催談戀愛 黃磊要他學學這一對明星情侶
被批「五官亂飛」楊紫：遇痛苦的事能沒有表情地哭？

被批「五官亂飛」楊紫：遇痛苦的事能沒有表情地哭？
「長相思」暖男被看好成新男神 被揭劣行登熱搜...道歉了

「長相思」暖男被看好成新男神 被揭劣行登熱搜...道歉了

熱門新聞

大陸知名歌手韓紅由旁人攙扶，面容憔悴進場。(取材自微博)

眾星錄影片悲送李玟… 韓紅憔悴被攙扶入場 蕭亞軒追思會從頭哭到尾

2023-07-31 21:33
朱寶意(右)去年生日分享了跟吳奇隆的合照。(取材自Instagram)

曾合作張國榮、周潤發、成龍… 這個女星息影27年依然年輕

2023-07-27 09:00
席琳狄翁由於罹患罕見疾病「僵硬人症候群」，不得不暫停演唱。（路透資料照片）

席琳狄翁最新病況 親姊坦言：已無藥可醫

2023-08-03 23:55
楊紫瓊（右）和尚陶德的新婚喜床，布置的很浪漫。圖／摘自IG

楊紫瓊認了結婚 公布新婚喜床上浪漫貼臉照

2023-07-29 12:54
「捍衛任務4」由基努李維回歸主演。(MyVideo提供)

甄子丹太強…基努李維與他對打後要求改戲

2023-08-01 11:24
(噓！新聞)

李玟老公Bruce現身火葬場 沿路遭粉絲咒罵「你殺了CoCo」

2023-08-01 01:30

超人氣

更多 >
華裔企業家林建新疑自殺身亡 友人驚訝：沒有動機

華裔企業家林建新疑自殺身亡 友人驚訝：沒有動機
舊愛才剛離婚 湯姆克魯斯心癢想復合 後悔當年娶凱蒂？

舊愛才剛離婚 湯姆克魯斯心癢想復合 後悔當年娶凱蒂？
利息高達4.5% 七成中等收入民眾卻沒開高收益儲蓄帳戶

利息高達4.5% 七成中等收入民眾卻沒開高收益儲蓄帳戶
煮豆子加入這東西 減少脹氣還能更快熟

煮豆子加入這東西 減少脹氣還能更快熟

網紅送贈品 曼哈頓騷亂失控 攻擊警察破壞車 數千人擠爆聯合廣場

網紅送贈品 曼哈頓騷亂失控 攻擊警察破壞車 數千人擠爆聯合廣場