「長相思」片酬曝光？ 張晚意+鄧為都比不過楊紫

鄧為「長相思」劇中即使穿著粗布戲服，依舊氣質翩翩。（取材自微博）

中國古裝劇「長相思」開播一直穩坐熱度榜，不僅劇迷討論劇中主演們古裝和時裝造型，近期網路更爆出「長相思」演員片酬，張晚意僅180萬人民幣（約26萬美元），鄧為拿到500萬（約70萬美元）酬勞，兩人加起來都抵不過女主角楊紫的2000萬元（約280萬美元）。

楊紫在劇中飾演小夭，20年前化身男兒玟小六，以醫師身分住清水鎮，之後恢復女兒身與璟相戀，同時幫助瑲玹爭奪帝位。楊紫在劇中不只女裝扮相吸睛，就連女扮男裝也零違和，非常有大女主的氣勢。

據網路爆出的片酬表，楊紫以2000萬拿下全劇組最高的酬勞，媒體報導指出，以楊紫的影響力、表現力，這就是她的市場價。

張晚意則在劇中飾演軒轅瑲玹，為擁有能力保護自己愛的人，費盡心血爭取帝位，不得不說他很適合出演擅於權謀和腹黑的角色。不過他的180萬片酬，不僅與楊紫有十倍以上差距，還被檀健次的800萬、鄧為的500萬狠狠輾壓。

不少網友都為張晚意抱不平，「張晚意是男主怎麼可能」？但有評論指出，張晚意在流量上幾乎沒有什麼影響力，演出「長相思」之前，也僅有「覺醒年代」中的陳延年一角稍稍得到認可。

至於鄧為在「長相思」之前，基本沒有參與過大製作，人氣和知名度也比較有限，不過這次「長相思」熱播，直接讓鄧為圈粉百萬，知名度迅速提高。