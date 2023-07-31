我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「可能有蟲」Trader Joe's召回1.1萬罐花椰菜巧達湯

CNN民調分析：川普當選機率大 回鍋白宮不是白日夢

唐嫣終於有新劇 首擔綱仙俠劇大女主

娛樂新聞組／綜合報導
唐嫣將主演出道以來第一部大女主仙俠劇。(取材自微博)
唐嫣將主演出道以來第一部大女主仙俠劇。(取材自微博)

女星唐嫣自從與羅晉結婚生女後，三年來幾乎沒拍戲，只參演了香港導演王家衛執導的「繁花」，一度讓粉絲以為她要退圈了。近日，唐嫣主演的古裝新劇「念無雙」終於開機，這也是唐嫣出道以來第一部大女主仙俠劇。

「念無雙」改編自十四郎的小說「天下無雙」，講述為了取回神界的寶物，神女「無雙」下凡刺殺有狐族大祭司「源仲」，但「無雙」發現事情另有隱情，在調查的過程中兩人相愛，並攜手拯救了世界的故事。

出道22年以來，唐嫣主演的古裝劇並不多，她上一部古裝是2020年的「燕雲台」。據悉，「念無雙」劇組為了等唐嫣的檔期，開機時間一再推遲。

唐嫣目前已經40歲了，有人擔心她撐不住仙俠大女主，但有人從她近期在綜藝裡的古裝扮相來看，狀態還是非常不錯的。她的復出，讓不少粉絲沸騰，「三年了，終於盼到這一天」。

「念無雙」的導演郭虎，過去指導過「宸汐缘」、「周生如故」、「沉香如屑」等爆款古裝偶像劇，以及正在熱播的武俠劇「蓮花樓」也是出自他手。

據了解，「念無雙」男主是在「青雲志」、「琉璃」、「少年歌行」與「長風渡」都有精采演出的劉學義，男二則是外貌俊俏的新人王弘毅。有網友大呼，這部劇真是全員顏霸，讓人期待。

香港

上一則

羅志祥成功重回舞台 自嘲全靠不要臉

下一則

周慧敏不喜歡競爭 拒接真人秀

延伸閱讀

唐嫣終於有新劇… 「念無雙」攜手「長風渡」的他

唐嫣終於有新劇… 「念無雙」攜手「長風渡」的他
阿湯選「任務」女主 像在物色老婆？

阿湯選「任務」女主 像在物色老婆？
「娘娘」改行當刑警 孫儷新劇攜手這個老搭檔一起辦案

「娘娘」改行當刑警 孫儷新劇攜手這個老搭檔一起辦案
肖戰新劇開播 任敏被嫌沒仙氣 慘遭王楚然艷壓

肖戰新劇開播 任敏被嫌沒仙氣 慘遭王楚然艷壓

熱門新聞

朱寶意(右)去年生日分享了跟吳奇隆的合照。(取材自Instagram)

曾合作張國榮、周潤發、成龍… 這個女星息影27年依然年輕

2023-07-27 09:00
金像獎影后毛舜筠(左)特別自港到台朝聖李心潔演唱會。圖／讀者提供

張國榮唯一認愛女友 61歲美魔女現身台北變這樣

2023-07-22 16:40
楊紫瓊（右）和尚陶德的新婚喜床，布置的很浪漫。圖／摘自IG

楊紫瓊認了結婚 公布新婚喜床上浪漫貼臉照

2023-07-29 12:54
47歲的孫幀旻外型保養得宜。圖／摘自IG

恐怖中國金主差點殺了她 韓女星曝引退原因

2023-07-23 12:38
李玟生前在台上總是魅力四射。圖／本報資料照片

李玟告別式流程曝光 老公持續神隱 扶靈驚見大咖天后

2023-07-26 14:18
「不可能的任務：致命清算 第一章」美國上映至今，票房表現不如預期威猛。（取材自imdb）

「不可能任務」不敵芭比、奧本海默 網揭落後關鍵超中肯

2023-07-23 18:14

超人氣

更多 >
逃24年…最美殺人犯落網面容滄桑 網嘆：歲月是殺豬刀

逃24年…最美殺人犯落網面容滄桑 網嘆：歲月是殺豬刀
紐約華埠老字號茶行關門 突收通知「房子已賣給新房東」

紐約華埠老字號茶行關門 突收通知「房子已賣給新房東」
一名日本人花1.4萬美元 「將自己變成狗」

一名日本人花1.4萬美元 「將自己變成狗」
世大運女旗手美炸了 台北、伊拉克姑娘迷倒網友

世大運女旗手美炸了 台北、伊拉克姑娘迷倒網友
台灣演習正妹讓日網暴動 短短6秒「重播率飆高」

台灣演習正妹讓日網暴動 短短6秒「重播率飆高」