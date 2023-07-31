唐嫣終於有新劇 首擔綱仙俠劇大女主

唐嫣將主演出道以來第一部大女主仙俠劇。(取材自微博)

女星唐嫣自從與羅晉結婚生女後，三年來幾乎沒拍戲，只參演了香港 導演王家衛執導的「繁花」，一度讓粉絲以為她要退圈了。近日，唐嫣主演的古裝新劇「念無雙」終於開機，這也是唐嫣出道以來第一部大女主仙俠劇。

「念無雙」改編自十四郎的小說「天下無雙」，講述為了取回神界的寶物，神女「無雙」下凡刺殺有狐族大祭司「源仲」，但「無雙」發現事情另有隱情，在調查的過程中兩人相愛，並攜手拯救了世界的故事。

出道22年以來，唐嫣主演的古裝劇並不多，她上一部古裝是2020年的「燕雲台」。據悉，「念無雙」劇組為了等唐嫣的檔期，開機時間一再推遲。

唐嫣目前已經40歲了，有人擔心她撐不住仙俠大女主，但有人從她近期在綜藝裡的古裝扮相來看，狀態還是非常不錯的。她的復出，讓不少粉絲沸騰，「三年了，終於盼到這一天」。

「念無雙」的導演郭虎，過去指導過「宸汐缘」、「周生如故」、「沉香如屑」等爆款古裝偶像劇，以及正在熱播的武俠劇「蓮花樓」也是出自他手。

據了解，「念無雙」男主是在「青雲志」、「琉璃」、「少年歌行」與「長風渡」都有精采演出的劉學義，男二則是外貌俊俏的新人王弘毅。有網友大呼，這部劇真是全員顏霸，讓人期待。