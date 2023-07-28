我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國查扣嚴 南加華人快遞業疫後關門多

研究：AI推動進入下一個科技世代 恐加劇矽谷貧富差距

芭比電影熱映 鄧紫棋、毛曉彤粉紅時尚比美　

娛樂新聞組／綜合報導
毛曉彤(左)與鄧紫棋(右)的粉色打扮。(取材自微博)
毛曉彤(左)與鄧紫棋(右)的粉色打扮。(取材自微博)

由好萊塢女星瑪歌羅比（Margot Robbie）主演的電影「Barbie芭比」，叫好叫座，電影上映後第一個周末，便在全球斬獲超過3億7700萬美元，豆瓣評分也高達8.8分。芭比熱也帶動女星一窩蜂粉紅色穿搭，包括劉亦菲、毛曉彤、關曉彤、鄧紫棋等都跟上潮流。

芭比一身粉紅色穿搭橫掃今年夏天時尚圈，連女星也難以抗拒粉紅魅力，紛紛以粉紅色打扮出席活動。因電視劇「三十而已」走紅的毛曉彤，近日曬出一組美照，芭比粉馬甲立刻上了熱搜，網友大讚她的造型甜美可人，堪稱是「真人芭比」。

毛曉彤堪稱是「真人芭比」。(取材自微博)
毛曉彤堪稱是「真人芭比」。(取材自微博)

鄧紫棋的粉色舞台造型，獲得網友肯定。(取材自微博)
鄧紫棋的粉色舞台造型，獲得網友肯定。(取材自微博)

香港鐵肺歌手鄧紫棋也分享最新的粉色舞台造型，只見她身穿粉色長袖上衣、黑色長褲，一頭長髮綁著多條細辮子，最吸睛的是她凹凸有致的曲線，獲讚「粉色好適合你」、「粉色芭比girl」、「粉紅色永遠時尚」。

「神仙姐姐」劉亦菲完美駕馭了這身粉紅。(取材自微博)
「神仙姐姐」劉亦菲完美駕馭了這身粉紅。(取材自微博)

「神仙姐姐」劉亦菲日前現身威尼斯參加珠寶品牌晚宴，也穿了一襲「芭比粉」禮裙，曾被吐槽膀大腰圓、塊頭大的劉亦菲，完美駕馭了這身粉紅，被稱讚宛如女神降臨，舉手投足都散發著從容、自信的氣質。

另一位女星關曉彤，從小就是芭比娃娃的狂熱粉絲，她近日也曾以芭比短裙造型現身晚會，一雙大長腿與完美身材比例，也獲得不少好評。

芭比 劉亦菲 鄧紫棋

上一則

12年婚走到盡頭 林嘉欣與導演夫因金錢糾紛離婚

下一則

李玟老公不忍了 稱「財產各自獨立」

延伸閱讀

女明星瘋「粉紅芭比」 劉亦菲、毛曉彤、鄧紫棋…誰最美？

女明星瘋「粉紅芭比」 劉亦菲、毛曉彤、鄧紫棋…誰最美？
票房好但銷售降 芭比製造商美泰兒盼拍更多電影

票房好但銷售降 芭比製造商美泰兒盼拍更多電影
王楚然同框劉亦菲 誰是誰？誰最美？

王楚然同框劉亦菲 誰是誰？誰最美？
傻眼…李玟離世搭配這位女星圖片 烏龍照20萬網友按讚

傻眼…李玟離世搭配這位女星圖片 烏龍照20萬網友按讚

熱門新聞

金像獎影后毛舜筠(左)特別自港到台朝聖李心潔演唱會。圖／讀者提供

張國榮唯一認愛女友 61歲美魔女現身台北變這樣

2023-07-22 16:40
蕾貝卡佛格森（左）和湯姆克魯斯差了21歲。(摘自imdb)

阿湯年過60 搭配女主角愈幼齒？近15年來差距最小是她

2023-07-21 11:46
楊洋、王楚然從客廳親到廚房，意外開啟水龍頭。(視頻截圖)

男星新戲脫衣吻了40秒 激情到「水流不停」

2023-07-19 09:00
朱寶意(右)去年生日分享了跟吳奇隆的合照。(取材自Instagram)

曾合作張國榮、周潤發、成龍… 這個女星息影27年依然年輕

2023-07-27 09:00
張艾嘉(左)跟B2朝聖李心潔演唱會。記者沈昱嘉／攝影

靠一招神凍齡 70歲張艾嘉美成這樣

2023-07-22 11:19
泰國評選最美中國女演員。(取材北青文娛)

泰國選出中國十大最美女演員 有出乎你意料的嗎？

2023-07-20 09:30

超人氣

更多 >
曾合作張國榮、周潤發、成龍… 這個女星息影27年依然年輕

曾合作張國榮、周潤發、成龍… 這個女星息影27年依然年輕
夏季光顧好市多 消費達人：這8樣好物不要錯過

夏季光顧好市多 消費達人：這8樣好物不要錯過
4年前留紙條後離家 亞州少女現身3千公里外小鎮警局

4年前留紙條後離家 亞州少女現身3千公里外小鎮警局
科學家宣稱造出室溫常壓超導體 可能衝擊全球經濟

科學家宣稱造出室溫常壓超導體 可能衝擊全球經濟
吃晚餐 這個時間進食最健康

吃晚餐 這個時間進食最健康